ترامب عن المفاوضات مع إيران: "ربما من الأفضل لنا بدون اتفاق على الإطلاق"

ألقى الرئيس دونالد ترامب الليلة (السبت) كلمة في حدث في ويست بالم بيتش، فلوريدا، وتطرق بين أمور أخرى إلى الطريق المسدود في المحادثات مع إيران. صرح ترامب أن الولايات المتحدة قد تكون "في وضع أفضل" بدون أي اتفاق على الإطلاق، لأن المفاوضات تستمر وقتًا طويلاً جدًا بالنسبة له. وأضاف الرئيس بسخرية أنه في محادثاته مع الإيرانيين من الصعب تحديد من يقود الدولة: "نحن نتصل، يرد علينا محمد ما أو آخر، وأسأل: "هل أنت القائد؟! نحن نبحث عن قائد!". ووفقًا لكلامه، إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا أحد فيها مهتم بتولي منصب الرئيس.

https://x.com/i/web/status/2050364184265982137 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أثناء خطابه، تطرق ترامب مازحًا أيضًا إلى إمكانية "السيطرة" على كوبا، واقترح أن القوات العسكرية يمكن أن تتصرف ضد الدولة في طريق عودتها من الحرب في إيران. وصف سيناريو تتوقف فيه حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" قبالة سواحل الدولة وتجبر قادتها على الاستسلام فورًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى احتجاز سفينة شحن إيرانية من قبل البحرية الأمريكية ووصف العملية بالمربحة: "سيطرنا على الحمولة والنفط. إنه عمل مربح جدًا، نحن نوع من القراصنة".

من ناحية أخرى، هاجم ترامب بشدة منتقديه من اليسار وادعى أن التصريحات التي تقول إن الولايات المتحدة لا تنتصر في الحرب هي "عمل خيانة". وبحسب أقواله، فقد تم تدمير الجيش الإيراني والحصار الأمريكي على الموانئ هو "عبقري"، وذلك رغم أن إيران لا تزال تحتفظ بنفوذ في مضيق هرمز. وقارن الرئيس المعركة بالعملية العسكرية في فنزويلا في يناير الماضي، لكنه أوضح أنه يفضل عدم الحديث عن النصر في إيران حتى تكتمل المهمة بالكامل.

https://x.com/i/web/status/2050331669253571005 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الليلة أعلن ترامب للكونغرس أن "الأعمال العدائية" مع إيران قد انتهت، من وجهة نظر الإدارة، بالفعل مع بدء وقف إطلاق النار. وأضاف الرئيس في هجومه على القانون الذي يقيّد صلاحياته العسكرية ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل واضح". في الوقت نفسه، أعلن البنتاغون عن سحب حوالي 5,000 جندي من ألمانيا، وذلك في أعقاب انتقادات المستشارة فريدريخ ميرتس للحرب.