الجيش الإسرائيلي: أكثر من 100 مثير شغب إسرائيلي في جالود وإصابة 3 من حرس الحدود

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من الجيش وحرس الحدود عملت خلال ساعات الليل في منطقة قرية جالود، التابعة للواء السامرة، لتفريق مثيري شغب إسرائيليين وحماية سكان القرية، بالتزامن مع تنسيق عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها، بعدما اضطرت إلى مغادرته إثر تعرضها لعدة اعتداءات وجرائم قومية.

وأوضح الجيش أن أعمال العنف حالت دون استكمال مهمة إعادة العائلة إلى منزلها.

وبحسب بيان الجيش، كان أكثر من 100 مثير شغب إسرائيلي موجودين في القرية، حيث أغلقوا طرقًا وأضرموا النار في إطارات، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.

وأضاف البيان أن مثيري الشغب أحرقوا مباني تعود لفلسطينيين في القرية، وأضرموا النار في مركبات وممتلكات أخرى.

وأسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة، فيما لحقت أضرار بمركبة تابعة لقوات الأمن.

وتأتي الأحداث في ظل توتر مستمر في مناطق الضفة الغربية، وسط تحركات أمنية للتعامل مع أعمال العنف ومنع استهداف السكان والقوات.