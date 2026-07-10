نائب عن الحزب الديمقراطي يُعلن تأييده لمرشح مناهض لإسرائيل

أعلن براد لاندر، الشخصية البارزة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي في نيويورك، تأييده لعبد السيد، المرشح الديمقراطي للانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان، على الرغم من الجدل الدائر حول مواقف السيد من إسرائيل.

وقال السيد مؤخرًا على شبكة "سي إن إن" بأن دعم الديمقراطيين لإسرائيل، في رأيه، لا يُفسر إلا بالمال، رافضًا فكرة أن يكون دافعه الدفاع عن حقوق الإنسان. وعندما سُئل عن مدى توافق الصهيونية مع التقدمية، صرّح أيضًا بأن "أي تعريف للدولة اليهودية يؤدي إلى قيم غير ليبرالية".

وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات حادة من مشروع نيكسوس، الذي يعتبرها مثالًا واضحًا على انزلاق معاداة الصهيونية إلى معاداة السامية. وخلال حملته الانتخابية، امتنع السيد أيضًا عن التصريح بوضوح عما إذا كان يعترف بحق إسرائيل في الوجود، وكرر عقد مقارنات بين إسرائيل وحماس. كما اتهم منافسته، هايلي ستيفنز، بتلقي دعم مالي من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

من جانبه، يقول براد لاندرو، الذي يُعرّف نفسه بأنه صهيوني ولكنه يعارض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، إنه يرغب في العمل مع السيد لإعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية. ويدعو، على وجه الخصوص، إلى إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل طالما أنها، في رأيه، تنتهك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. ويُظهر دعم لاندر للسيد الانقسامات العميقة التي تعصف حاليًا بالحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية.