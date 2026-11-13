أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح وزير الخارجية جدعون ساعر بتطوير برنامج وطني للمعادن الحيوية. وذكرت الوزارة أن "ساعر أطلق هذه المبادرة عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري حول المعادن الحيوية في واشنطن، بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".

ويُعد الاجتماع الوزاري حول المعادن الحيوية مبادرة دبلوماسية كبرى تقودها الولايات المتحدة، وتهدف إلى إعادة هيكلة سلاسل توريد المعادن الحيوية لتقليل الاعتماد الدولي على الصين.

وأوضحت الوزارة أن "البرنامج يهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل في توفير المواد الخام الأساسية، مع تحويل الاعتماد على هذه الموارد إلى فرصة للنمو الاقتصادي وبناء شراكات دولية أقوى".ووصف ساعر هذه القضية بأنها "مسألة استراتيجية من الطراز الأول وتتعلق بالأمن القومي"، مضيفاً أن "قرار الحكومة اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه المبادرة الوطنية".

تركز المبادرة الحكومية على هدفين رئيسيين: "ضمان توريد المعادن الأساسية للاقتصاد والمؤسسة الدفاعية"، و"خلق أصول إسرائيلية في هذا المجال" من خلال الاستفادة من القدرات التكنولوجية والابتكارية التي تمتلكها البلاد.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المبادرة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتوطيد مشاركة إسرائيل في سلاسل توريد المعادن الحيوية، وأضاف البيان أن "المعادن الحيوية تُعد عنصراً أساسياً في التقنيات المتقدمة، بدءاً من بطاريات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وصولاً إلى الطائرات الشبحية".

وقد تولى فريق مشترك بين الوزارات، بقيادة المدير العام لوزارة الخارجية إيدن بار-تال، صياغة التوصيات الخاصة بهذه المبادرة. طُوِّرت هذه المبادرة من قِبل فريق مشترك يضم عدة وزارات حكومية وهيئات وطنية، من بينها مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الدفاع، وهيئة الابتكار الإسرائيلية. وذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل بدأت أيضاً في تعزيز التعاون الدولي في مجال المعادن الحيوية، بما في ذلك إجراء مناقشات مع كازاخستان.