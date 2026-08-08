بعد اختتام الجولة الأخيرة من المحادثات في روما، الخميس المنصرم، صرّحت إسرائيل بأنها تدرس عدة خيارات لنشر قوة أجنبية للإشراف على تنفيذ الاتفاق في لبنان، وأكدت رفضها التام لأي دولة تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية في لاهاي. وننشر ، مساء اليوم السبت، أن "سويسرا من بين الدول التي يجري النظر فيها، بل قد تكون المرشح الأبرز في هذه المرحلة.

وبحسب معلومات حصلت عليها قناة i24NEWS، فقد جرت خلال الأشهر الأخيرة، منذ فبراير/شباط المنصرم، محادثات عديدة حول هذا الموضوع بين مسؤولين سويسريين رفيعي المستوى ونظرائهم في إسرائيل والولايات المتحدة. ويتمتع السفير السويسري لدى إسرائيل، سيمون غايسبولر، بعلاقات ممتازة مع القيادات السياسية الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تربط سويسرا علاقات ممتازة بالحكومة اللبنانية، ما يجعلها مرشحًا قد يحظى بقبول الطرفين.