عقب اتصال بين وزير الخارجية ماركو روبيو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستُعقد في واشنطن من 23 إلى 25 يونيو الجاري".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في بيان، إن روبيو "شدد مجدداً على ضرورة نزع سلاح حزب الله" وأكد على "دعم الولايات المتحدة "لجهود الحكومة لإقامة دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش في سلام مع جميع جيرانها".

وفي السياق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة استمرت 45 دقيقة مع مراسل البيت الأبيض في موقع "أكسيوس" مارك كابوتو، اليوم الجمعة، إن اتفاقه لإنهاء الحرب مع إيران جنّب العالم "كساداً عالمياً"، معتبراً أن نظرته إلى حدود سلطته بعد الحرب مع إيران تقوم على أنه "لا توجد حدود"، وتابع "هذا هو النوع من الأمور التي يمكن أن تسبب كساداً عالمياً"، مضيفاً أن اتفاقه حال دون وقوع ذلك. وقال"لولا أنا، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم، لأنني أنهيت اتفاق باراك أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة، التي كانت طريقاً إلى سلاح نووي"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.