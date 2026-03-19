البنتاغون: "نحتاج إلى 200 مليار دولار من أجل الحرب ضد إيران"

طلب البنتاغون من البيت الأبيض الموافقة على أكثر من 200 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحرب مع إيران، وذلك حسب تقرير ورد في صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الخميس) ونقل عن مصادر رفيعة في إدارة ترامب. من المرجح جداً أن الطلب الضخم والجديد سيواجه معارضة من نواب يعارضون الحملة. هذا المبلغ أعلى بكثير من تكاليف العمليات حتى الآن، وهدفه زيادة إنتاج الأسلحة الحيوية بشكل عاجل بعدما استُخدمت أثناء هجمات القوات الأمريكية والإسرائيلية على آلاف الأهداف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بحسب ثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على الموضوع، والذين أكدوا أن وزارة الدفاع تطلب فعلاً حزم تمويل بهذه المبالغ.

ليس من الواضح ما هو المبلغ الذي سيطلب البيت الأبيض في النهاية من المشرعين المصادقة عليه. بعض الجهات في البيت الأبيض لا تعتقد أن طلب البنتاغون لديه فرصة واقعية للقبول في الكونغرس، قال مصدر رفيع في الإدارة. البنتاغون قدم عدة طلبات تمويل مختلفة خلال الأسبوعين الأخيرين.

تكلفة الحرب في إيران على دافع الضرائب الأمريكي ترتفع بسرعة، ووصلت لأكثر من 11 مليار دولار فقط في الأسبوع الأول، حسب عدة مصادر. بعد وقت قصير من بدء العملية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية الشهر الماضي، بدأت إدارة ترامب في إعداد طلب تمويل إضافي للمساعدة في تغطية التكاليف، وهي عملية مطلوبة غالباً لضمان قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته للدفاع ضد التهديدات حول العالم حتى خلال فترة الحرب. في البنتاغون، قاد الجهد نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ، الذي ركز خلال السنة الأخيرة على صناعة الدفاع الأمريكية وزيادة إنتاج الذخائر الدقيقة، التي استُهلكت بسرعة خلال الحرب، بحسب شخصين.

مكتب فاينبرغ وضع مجموعة من الحزم في محاولة لمعالجة بسرعة النقص في الذخيرة لدى البنتاغون وتحفيز صناعة الدفاع في البلاد، التي تكون بطيئة أحيانًا، حسب أحد الأشخاص.

يقول الخبراء إن الصراع المتوقع حول طلب التمويل من البنتاغون من المتوقع أن يكون اختبارًا لشعبية الحرب، حيث من المتوقع أن يحاول المنتقدون صد هذه الخطوة كدليل على معارضتهم لتورط الولايات المتحدة في النزاع. مشكلة أخرى في أي طلب ستكون القيود على مدى سرعة صناعة الدفاع الأمريكية في زيادة الإنتاج، وهي فترة زمنية محدودة بعدد العاملين المتاحين، منشآت الإنتاج والمواد الحيوية المطلوبة لبناء أكثر الأسلحة تطورًا للجيش، بحسب ما قاله الخبراء.