كشفت مصادر فلسطينية لـ i24news، أن قيادة حماس في الخارج أرسلت تعميما داخليا ملزما لقيادة الحركة في القطاع بالاستعداد لتسليم موارد حكومية مختلفة للجنة التكنوقراط التي ستستعد خلال الأيام المقبلة للدخول إلى قطاع غزة وتسلم مهامها كاملة كما تنص عليه خارطة الطريق التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بالقاهرة.

المصادر بينت أن التعميم أوضح أن جميع الموارد الحكومية ستكون ملك تام للجنة التكنوقراط وستتم عملية التسليم بحضور لجنة مكونة من عدة جهات منها الفصائل وهيئات محلية وعشائرية وكذلك أممية لتسهيل وتسريع عملية التسليم.

المصادر لفتت إلى أن من بين ما سيتم تسليمه سلاح العناصر الحكومية المختلفة لأجهزة أمن وشرطة حكومة حماس في قطاع غزة، إلى جانب حصر عدد ما فقد منها بفعل الحرب، والعمل على ترتيبات إدارية لعملية تسليم هذا السلاح بطريقة منظمة وواضحة.

وقالت المصادر إن التعميم لم يشير بعد إلى سلاح كتائب القسام الذي يتوقع أن يتم العمل عليه في فترة لاحقة خاصة وأن الاتفاق سيسير خطوة بخطوة، وأن الخطوات الأولى المركزية تتعلق بانسحاب إسرائيلي متدرج ودخول شاحنات بما لا يقل عن 600 واحدة منها 50 محروقات، إلى جانب مواد إعمار لصالح المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الرئيسية يقابلها بدء تسليم سلاح القسام وتوسيع عملية الانسحاب الإسرائيلي مع دخول لجنة التكنوقراط وقوات الاستقرار الدولية.

المصادر أشارت إلى أن التعميم الحكومي يشمل بعض المقرات والمقدرات التي لا زالت موجودة ومنها شقق ومركبات إلى جانب مخازن وغيرها لا زالت موجودة، إلى جانب تسليم قوائم الموظفين الحكوميين من مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بلا استثناء.

كانت المصادر كشفت منذ أيام أن تعميما آخر صدر بنقل جميع عناصر القسام من النشطاء الميدانيين الذين يحملون رتبة قائد فصيل فما فوق من العمل الحكومي إلى الكتائب للعمل الكامل فيها وذلك في إطار الاستعداد لتسليم الحكم.