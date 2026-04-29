أكدوا في إسرائيل مساء اليوم (الأربعاء) أن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على الأسطول الدولي "Global Sumud Flotilla" "أسطول الصمود" الذي كان في طريقه إلى سواحل غزة.

في وقت سابق هذا المساء، أفاد أعضاء قافلة السفن أنهم يتعرضون لهجوم من قبل "زوارق إسرائيلية". في حساب تويتر التابع للقافلة كُتب: "اقتربت من قواربنا زوارق عسكرية سريعة عرّفت نفسها على أنها قوات إسرائيلية. وجهت نحونا أشعة ليزر وأسلحة شبه أوتوماتيكية، وأمرت المشاركين بالتقدم إلى مقدمة القوارب والنزول على ركبهم مع وضع أيديهم على الأرض. أنظمة الاتصال في القوارب معطلة، وتم نشر نداء استغاثة".

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد اليوم مناقشة في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بشأن الأسطول البحري، الذي يضم عشرات السفن التي أبحرت من موانئ في إسبانيا، فرنسا وتركيا، مع حوالي 1,000 مشارك من أكثر من 100 دولة. من بين الشخصيات البارزة على متن السفينة توجد الدكتورة مارغريت كونولي، شقيقة رئيسة إيرلندا وناشطة قديمة في منظمة IPSC، والتي شاركت في أساطيل سابقة منذ عام 2011 وتعمل الآن كطبيبة للبعثة.

بالتوازي مع التقدم في البحر، فرض وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقوبات على حملة جمع التبرعات للقافلة البحرية، بعد أن قال البيان الصادر عنه أن حماس تنظم العملية، بحسب معلومات استخباراتية.