سموتريتش لأعضاء الكنيست العرب: "ليست غلطتنا أنكم تقتلون بعضكم البعض"

نقاش حاد في لجنة المالية بالكنيست: شارك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم (الثلاثاء) في مناقشة حول ضريبة الأملاك على الأراضي كجزء من مشروع قانون الكفاءة الاقتصادية.

خلال النقاش احتدت الأجواء، عندما هاجمت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين من حزب القائمة العربية الموحدة سموتريتش كممثل الحكومة بسبب التقصير في معالجة تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، مع التركيز على حالات القتل. ورد سموتريتش على النائبة خطيب ياسين قائلاً: "هل نحن أيضاً مذنبون لأنكم تقتلون بعضكم البعض؟"

أعضاء الأحزاب العربية الذين حضروا نقاش اللجنة هاجموا سموتريتش بدورهم، وقالوا له إنه كوزير في الحكومة فهو أيضاً مسؤول، وأضافوا بهتافات: "عيب عليك، عنصري". بعد ذلك اتهم سموتريتش أعضاء الكنيست العرب بأنهم لا يتحملون المسؤولية عما يحدث في المجتمع العربي: "علموا أولادكم أن حماس إرهاب وأن العنف شيء سيء".

قناة الكنيست

منذ بداية العام وقعت 51 جريمة قتل في المجتمع العربي، في حين أنه في نفس الفترة من العام الماضي بلغ عدد جرائم القتل 34، أي زيادة بنسبة 50%.

خلال النقاش، هاجم سموتريتش أيضًا عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراه، عندما قال له: "أنت ستبقى في المعارضة لسنوات عديدة". جاءت أقوال سموتريتش بعد انتقاد عضو الكنيست جفني لإصلاح الحليب الذي يقوده وزير المالية.