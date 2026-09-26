ماذا تضمن المقترح الإيراني الذي رفضه ترامب؟

تضمن المقترح الإيراني 4 عناصر رئيسية تطالب بها طهران من واشنطن، هي رفع الحصار البحري الأميركي، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ووقف القتال لمدة 7 أيام. وفي المقابل، تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال للصحافيين في الأمم المتحدة، الجمعة، إن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة "ملموسة" على مدى 7 أيام لمعاودة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيراً إلى أن القرار الآن بيد واشنطن.وأضاف "إذا استوفيت الشروط اللازمة، يمكن معاودة فتح المضيق واستعادة المرور البحري الطبيعي في غضون 7 أيام، الخيار الآن بيد الولايات المتحدة". وتابع: "الإجراءات التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها ليست جديدة. كلها واردة بالفعل في مذكرة التفاهم"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي اتفقت عليها إيران والولايات المتحدة في يونيو في إسلام آباد.