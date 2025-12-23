في فيديو AI - الجندي الإسرائيلي ران غويلي يتوجه إلى ترامب: "أستحق أن أُدفَن بكرامة"

نشر مقر عائلات المخطوفين مساء اليوم (الثلاثاء) مقطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر فيه الرقيب الأسير ران غويلي، يناشد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لإعادته إلى الوطن من الأنفاق في غزة.

في الفيديو، يُرى جوئيلي جالسًا داخل نفق تابع لحماس ويقول: "الرئيس ترامب... في 7 أكتوبر، رغم أنني كنت مصابًا، خرجت من بيتي بدون تردد لإنقاذ شعبنا. واجهت وحدي عشرات المسلحين في عالوميم ونجحت في القضاء على الكثير منهم لكن في النهاية أُخذت كرهينة. أنا آخر مختطف بقي في غزة".

Headquarters of the families of the kidnapped

يواصل غويلي"سيدي الرئيس"، وتابع ، "شكراً لأنك أعدت هذا العدد الكبير من إخوتي وأخواتي إلى الوطن. أستحق أن أُدفَن بكرامة في الأرض التي قاتلت من أجلها. أرجوك، أنهِ ما بدأت، أعدني إلى الوطن قبل أن يفوت الأوان".

عائلة الرقيب غويلي سمحت بنشر الفيديو. والدة ران، تيليك غويلي: "رؤيتي وسماعي لراني يتحدث بصوته مؤثر ومحزن في آن واحد. كنت مستعدة لأعطي كل شيء كي أسمعه وأراه وأحضنه مرة أخرى. لكن كل ما تبقى لي هو فقط أن أتوسل ألا ينتقلوا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل أن يعيدوا إليّ راني إلى البيت، لأنه لا يُترك الأبطال خلفنا".