تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعدادات مكثفة لعملية برية محتملة في إيران، بحسب ما نقلته شبكة CBS NEWS عن مصادر القول إن "مسؤولين في البنتاغون أعدوا خططاً تفصيلية لسيناريو نشر قوات برية في إيران"، فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، بأنه "من مهام البنتاغون إجراء الاستعدادات لتوفير أقصى قدر من الخيارات للقائد الأعلى، وهذا لا يعني أن الرئيس اتخذ قراراً".

وأشارت المصادر إلى تقديم قادة عسكريين طلبات محددة لدعم هذا الخيار، في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي خطواته المقبلة ضمن الصراع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها التحدث علناً، إن "الرئيس الأميركي يدرس ما إذا كان سينشر قوات برية في المنطقة، فيما لا يزال من غير الواضح في أي ظروف قد يوافق على استخدام هذه القوات على الأرض".وأوضح ترامب رداً على سؤال بشأن إرسال قوات برية إلى إيران، أمس الخميس، "لا، لن أرسل قوات إلى أي مكان"، لكنه استدرك: "وإذا كنت سأفعل، فلن أخبركم بالتأكيد".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان: "من مهام البنتاجون إجراء الاستعدادات لتوفير أقصى قدر من الخيارات للقائد الأعلى، وهذا لا يعني أن الرئيس اتخذ قراراً، وكما قال في المكتب البيضاوي، فإنه لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في الوقت الحالي". وفي السياق، قالت 4 مصادر مطلعة لـ"أكسيوس"، إن إدارة الرئيس الأميركي تدرس خططاً لاحتلال أو فرض حصار على جزيرة خرج الإيرانية، بهدف الضغط على طهران، لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تعزيزات أميركية كبيرة إلى المنطقة تتضمن 3 وحدات من مشاة البحرية الأميركية، التي ستكون ضرورية لخطوة كهذه.

وقالت ثلاثة مصادر إن خيار احتلال الجزيرة بقوات برية يُبحث بجدية، وإن هناك خياراً آخر يتمثل في فرض حصار بحري لمنع الناقلات من الوصول إلى الجزيرة، وشددت المصادر على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وأشار "أكسيوس"، إلى أن ترمب لا يستطيع إنهاء الحرب مع إيران وفق شروطه، ما لم يكسر قبضة طهران على حركة الشحن عبر المضيق، لكن تنفيذ عملية للسيطرة على جزيرة خرج، التي تقع على بُعد نحو 15 ميلاً من الساحل الإيراني، وتعالج نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، قد يضع القوات الأميركية في مرمى النيران بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أنه لذلك، من المرجح ألا تُنفذ مثل هذه العملية إلا بعد أن يضعف الجيش الأميركي القدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز بشكل أكبر.

وقال مصدر مطلع على "نحتاج إلى نحو شهر لإضعاف الإيرانيين أكثر عبر الضربات، ثم السيطرة على الجزيرة، وبعدها استخدام ذلك كورقة ضغط في المفاوضات".

نشر المزيد من جنود مشاة البحرية والبحارة

والجمعة، نقلت "رويترز" عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأميركي بدأ في نشر سفينة حربية برمائية ضخمة تحمل آلافاً من جنود مشاة البحرية والبحارة الإضافيين في الشرق الأوسط، تزامناً مع إشادة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي في رسالته الثانية "بوحدة الإيرانيين، ومقاومتهم".

وأوردت "رويترز" في وقت سابق أن واشنطن تدرس نشر قوات إضافية للقيام بمهام منها ⁠عمليات إنزال. وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لمعاودة فتح مضيق هرمز، وهو ‌ممر مائي في الخليج أغلقته إيران منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها قبل نحو ثلاثة أسابيع.