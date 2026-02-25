يلتقي الخميس في جنيف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوثا الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، في لقاء يُوصف بـ"الحاسم" فيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كانت هناك فرصة لاتفاق بين طهران وواشنطن أم أن احتمال هجوم أمريكي يزداد بشكل كبير.

مصادر مطّلعة على الاتصالات بين إيران وواشنطن قالت لـ i24NEWS إن هناك احتمال ضئيل للتوصل إلى اتفاق، لكنه ليس سيناريو مستحيلاً. وقال وزير الخارجية الإيراني قبل مغادرته إلى جنيف إن إيران لن تتنازل أبداً عن نشاطها النووي "لأغراض سلمية"، وهدد أيضاً بأنه إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة إيران، فإن القواعد الأمريكية في الدول العربية ستكون "هدفاً مشروعاً".

قال الرئيس ترامب خلال خطابه إن إيران بدأت في إعادة بناء برنامجها النووي، الذي تضرر بشدة في عمليتي "وثبة الأسد" و"مطرقة منتصف الليل" في يونيو 2025. وصرح ترامب خلال خطاب حالة الأمة بأن الولايات المتحدة لا تسمع من الإيرانيين العبارة "لن نطور أسلحة نووية". وقد شاركت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لوفيت تصريحات الرئيس في حسابها الرسمي.

قالت مصادر مطلعة على الاتصالات لقناة i24NEWS إن الإدارة الأمريكية تطلب من الإيرانيين تصريحاً واضحاً في هذه القضية، وكذلك أفعال تدعم ذلك وتضمن ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. كما تحدث الرئيس الأمريكي عن أن الإيرانيين يطورون صواريخ يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة، وكذلك قتلوا خلال التظاهرات 32 ألف متظاهر. مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان معنى هذه التصريحات من الرئيس هو أنه يطلب من الإيرانيين أيضاً الموافقة على التنازلات في قضية الصواريخ الباليستية.

نائب الرئيس جي دي فانس قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون المفاوضات التي ستجري غداً على محمل الجد. وعندما سُئل عما إذا كان يجب إسقاط نظام خامنئي، أجاب فانس: "الرئيس هو من سيقرر كيف يجب ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".