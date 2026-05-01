الحكومة المغربية: "المعطيات التي تم ترويجها بشأن ملتمس تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، لا يستند إلى معلومات غير دقيقة"

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن المعطيات التي تم ترويجها بشأن ملتمس تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، لا يستند إلى معلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بمقترح حكومي أو عريضة، وإنما بملتمس في مجال التشريع يعود إلى عام 2024، جرى وضعه عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة".

وأضاف، في تصريح له، أن هذه البوابة تتيح للمواطنين تقديم العرائض والملتمسات بشكل مستقل، وفق مسارات مختلفة، حيث تُعالج كل مبادرة وفق مسطرة قانونية خاصة بها. وشدد المسؤول ذاته على أن الملتمس المعني لم يستوفِ بعد الشروط القانونية المطلوبة، خلافاً لما تم تداوله، موضحاً أنه لا يزال في مرحلة جمع التوقيعات، ولم يتجاوز عدد الموقعين عليه حتى الآن 20 توقيعاً فقط.

وكانت قد تداولت أنباء عن أن "السلطات المغربية قد أعلنت عن ملتمس تشريعي موجّه إلى مجلس النواب يقضي بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين في الخارج"، وذلك بعد استيفائه العدد القانوني من التوقيعات عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”.وجاء هذا المقترح في إطار تفعيل آلية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من دستور 2011، والتي تتيح للمواطنين تقديم مبادرات تشريعية إلى المؤسسات التشريعية.