أُبلغ، اليوم الجمعة، عن أضرار مادية لحقت بفندق دان أكاديا، الواقع على واجهة هرتسليا البحرية، إثر سقوط حطام من غارة اعتراضية جوية على الأرض، وذلك وفقًا لصور بُثت من الموقع. وتشير التقارير الأولية إلى سقوط قطعة من الحطام بالقرب من الفندق، مما تسبب في أضرار ظاهرة دون وقوع إصابات.

وتُظهر الصور آثار الارتطام على الهياكل الخارجية، ما يُبرز قوة الارتطام. وسارعت السلطات المحلية إلى تأمين المنطقة لإزالة أي مخاطر إضافية وإجراء الفحوصات اللازمة. ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوترات الإقليمية، التي تتسم بتكرار عمليات اعتراض المقذوفات. ورغم أن هذه الأنظمة الدفاعية تمنع الضربات المباشرة، إلا أن الشظايا المتساقطة قد تُسبب أضرارًا موضعية على الأرض. ويُوضح هذا الحادث المخاطر غير المباشرة المرتبطة بعمليات الاعتراض، حتى بعيدًا عن مناطق القتال المباشر، في حين تحث السلطات السكان على التزام الهدوء واليقظة.