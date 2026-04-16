وزير الحرب الأمريكي: "مستعدون لمهاجمة منشآت الطاقة في إيران بضغطة زر"

أقام وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست اليوم (الخميس) مؤتمرًا صحفيًا، وخلاله تطرق للتطورات الأخيرة مقابل إيران. إلى جانب التحديثات، وجّه تهديدًا إضافيًا نحو النظام في طهران - وأعلن أنهم مستعدون لمهاجمة منشآت الطاقة في البلاد بضغطة زر.

"الحصار على مضيق هرمز مستمر ونحن مستعدون للاستمرار والقتال إذا اختار النظام الإيراني الخيار غير الجيد - عدم التوصل إلى اتفاق"، قال، "ليس لديهم القدرة على استبدال منصاتهم وليس لديهم قدرة دفاعية. لدينا قوة أكبر من أي وقت مضى ومعلومات استخباراتية أفضل من أي وقت مضى".

توجه إلى القادة الإيرانيين قائلاً: "نحن نراقبكم ونعلم ما هي الوسائل التي تقومون بتحريكها - أسلحة روسية لا تملكون القدرة على تجديدها. في المقابل - نحن، الولايات المتحدة، لدينا القدرة على تجديد أسلحتنا".

في مواصلة حديثه، وجه هيغشت تهديداً صريحاً نحو طهران: "نحن مستعدون لمهاجمة المنشآت الطاقوية بمجرد ضغطة زر - لكننا نفضل ألا نفعل ذلك. إذا اختارت إيران الشر - فسوف يواجهون حصاراً وكذلك أضراراً في منشآتهم الطاقوية. قادتهم يمكنهم اختيار مستقبل مزدهر، جسر من ذهب - ونأمل أن يفعلوا ذلك من أجل الشعب الإيراني".

وأضاف هيغست "بإمكانكم القول أنكم تسيطرون على مضيق هرمز - لكن ليست لديكم بحرية. التهديد بإطلاق طائرات مسيرة على سفن تجارية - هذا ليس سيطرة، بل هو قراصنة"، وتابع: "لدينا أصول حقيقية - نحن نفرض الحصار بأقل من 10% من قواتنا البحرية، بينما هم ليس لديهم بحرية أبداً."

واختتم هيغست"لن يكون لدى إيران أبداً سلاح نووي، نحن نفضل تحقيق ذلك عبر اتفاق – أو بالطريقة الصعبة. نحث النظام الجديد على الاختيار بحكمة – الاتفاق في متناول أيديكم. في هذه الأثناء – وزارة الحرب جاهزة ومُقفلة".

قال الجنرال الأمريكي دان كين، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة: "نحن مستعدون لمواصلة القتال بإنذار لحظي. الحصار يطبق على جميع السفن، بغض النظر عن مصدرها، التي تبحر باتجاه أو من الموانئ الإيرانية. سيتم تنفيذ الإنفاذ في مياههم الإقليمية وكذلك في المياه الدولية. ستقوم القوات المشتركة بملاحقة أي سفينة تحمل العلم الإيراني أو أي سفينة تقدم لهم الإمدادات".

حذر الإيرانيين: "لا تحاولوا كسر الحصار، إذا حاولتم - سنهاجم تلك السفن". ثم عرض خريطة للحصار الفعلي، وتوثيقاً لسفن إيرانية تجولت نتيجة الحصار".

قائد سنتكوم براد كوبر أشاد بدول الخليج على التعاون الوثيق. وقال: "لا يوجد حليف أفضل من إسرائيل - فهي تملك أفضل القوات الجوية في العالم، ومعًا حققنا جميع أهدافنا - مرارًا وتكرارًا". وأكد: "طلبنا منهم أن يبقوا على أهبة الاستعداد خلال هذه الفترة - وهذا بالضبط ما يفعلونه".