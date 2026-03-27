مراسل الشؤون العربية في قناتنا العبرية، باروخ يديد، قدّم مساء أمس (الخميس) في النشرة المركزية مع ميخال رابينوفتش تفاصيل جديدة حول تصفية قائد البحرية الإيرانية - وشرح أهمية هذا المسؤول البارز الذي كان من المقرر أن يتولى رئاسة الحرس الثوري.

علي رضا تنغسيري إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مقر قيادة البحرية، بما في ذلك نائب رئيس الاستخبارات. مصادر في المعارضة أفادت لـ i24NEWS أن تنغسيري كان يختبئ في الآونة الأخيرة في الطابق الثامن في أحد المباني في بندر عباس بإيران، لكنه تم اكتشافه هناك وتصفية في المكان.

شغل منصب قائد البحرية منذ عام 2018، وكان تعيينه شخصيًا من قبل القائد الأعلى علي خامنئي. كما ذُكر اسمه في قمة النظام ليكون يومًا ما قائد الحرس الثوري الإيراني.

كذلك، هذا هو الرجل الذي قاد إغلاق مضيق هرمز وكان مسؤولاً عن حماية جزيرة خرج التي أصبحت اسماً بارزاً في الحرب بسبب حقول النفط الموجودة فيها.

على مر السنين، قدّم سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني مساعدة كبيرة لدول المحور ولسلطة الإرهاب الحوثي بشكل خاص، في مجال الاستخبارات البحرية والمعلومات حول السفن التجارية وحركة السفن العسكرية مع تركيز على مضيق باب المندب.