قطر: مسودة اتفاق لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قيد التداول بين الأطراف| آخر التحديثات
أفاد مصدر مطلع لشبكة i24NEWS أن الهجوم نُفذ باستخدام ثلاث طائرات مسيرة. • هاجم الحرس الثوري قاعدة أمريكية في الكويت.
أفادت وكالة رويترز اليوم (الثلاثاء) بتعرض سفينة أخرى لهجوم في مضيق هرمز، ما أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقمها. وفي وقت سابق، صرّح مصدر مطلع لقناة i24NEWS بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم قاعدة أمريكية في الكويت باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة. وفي الوقت نفسه، وقع حادث آخر في مضيق هرمز عقب هجوم على سفينة. وتشير التقارير إلى أن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
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قطر: مسودة اتفاق لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قيد التداول بين الأطراف
أعلنت قطر أن مسودة اتفاق محتملة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تُتداول حاليًا بين الأطراف المعنية، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى إعادة إطلاق المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.
وبحسب التصريحات القطرية، يعمل الوسطاء في منطقة الخليج على بلورة حل مؤقت يهدف إلى تهدئة التوترات الأمنية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة، في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين مختلف الأطراف.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المشاورات لا تزال جارية، موضحًا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد جدول زمني لاستكمال المفاوضات أو الإعلان عن تفاهم رسمي.
تقرير: ترامب يضغط لإبرام اتفاق حول مضيق هرمز قبل الثلاثاء ويهدد إيران بضربات عسكرية
أفادت شبكة بلومبرغ بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا على إيران للتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إعادة فتح وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز قبل يوم الثلاثاء المقبل، محذرًا من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يقود إلى تنفيذ ضربات جوية واسعة ضد أهداف إيرانية.
وبحسب التقرير، تسعى الإدارة الأميركية إلى تسريع المفاوضات الجارية بشأن المضيق الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي عطلت حركة الملاحة وأثرت على أسواق الطاقة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب أبلغ مساعديه بأن المهلة الزمنية للتوصل إلى تفاهم أصبحت محدودة، وأن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق اختراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
رويترز: حرب إيران استنزفت جزءًا كبيرًا من مخزون الصواريخ الأميركية وأثارت مخاوف بشأن الجاهزية العسكرية
كشفت وكالة "رويترز" أن الجيش الأميركي استهلك خلال خمسة أشهر من المواجهات مع إيران جزءًا كبيرًا من مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، إضافة إلى تراجع مخزونات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" و"ثاد"، ما أثار مخاوف داخل المؤسسة الأمنية الأميركية بشأن مستوى الجاهزية العسكرية وقدرة الردع في مواجهة خصوم كبار مثل الصين وروسيا.
وبحسب التقرير، أدى الاستخدام المكثف لصواريخ مثل ATACMS وPrSM إلى استنزاف كبير في المخزون المتاح، فيما واجهت منظومات الدفاع الجوي ضغوطًا متزايدة نتيجة الحاجة إلى اعتراض تهديدات صاروخية وجوية خلال فترة القتال.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه التطورات دفعت مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى إجراء نقاشات داخلية حول حجم المخزون الاستراتيجي المتبقي، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق إلى تقليص هامش المناورة أمام الجيش الأميركي في أزمات مستقبلية.
وفي المقابل، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقارير التي تتحدث عن نقص في الذخائر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا أكبر مما تحتاج إليه. كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل إن الجيش الأميركي "يمتلك كل ما يلزم لتنفيذ مهامه".
لكن وفقًا للتقرير، فإن البيانات الداخلية أثارت قلقًا داخل دوائر الأمن القومي، ووصلت إلى حد التأثير على النقاشات المتعلقة بتنفيذ ضربات إضافية واسعة ضد إيران، بسبب المخاوف من استنزاف المخزون الاحتياطي من الأسلحة الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي.
ويرى مسؤولون ومحللون أن القضية تسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في الحفاظ على قدرتها العسكرية العالمية، في ظل تزايد الطلب على الأسلحة المتطورة وعودة المنافسة الاستراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا.
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أفاد مصدر مطلع لشبكة i24NEWS: "هناك تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن حل مؤقت لمضيق هرمز. خلال هذه الفترة الانتقالية، ستبدأ عملية إزالة الألغام البحرية المتمركزة في قلب المضيق تمهيداً لفتحه بالكامل، ثم ستُستأنف المناقشات حول حل نهائي للمضيق". وأضاف المصدر أن الأمريكيين أكثر مرونة في مطالبهم من العمانيين.
صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز: "في إطار الخطة التي نوقشت مع عُمان بشأن مضيق هرمز، ستُحكم طهران سيطرتها الكاملة على دخول السفن عبر المضيق، وسيمر مسار الشحن الخارج من مضيق هرمز عبر الطريق بين إيران وعُمان. أما بالنسبة لمسار الخروج عبر مضيق هرمز، فلن تسمح عُمان للسفن بالمغادرة إلا بعد إبلاغ إيران. وستُتيح هذه الخطة لإيران رؤية شاملة لحركة الملاحة البحرية."
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أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS: هاجم الحرس الثوري قاعدة أمريكية في الكويت باستخدام ثلاث طائرات مسيرة.
أوضح المستشار العسكري لخامنئي الابن قائلاً: "لن نسمح بفتح طريق جديد في هرمز. إذا أحضر الأمريكيون أسطولهم لفتح طريق ثانٍ، فسوف نتعرض لهجوم منهم".