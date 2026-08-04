قطر: مسودة اتفاق لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قيد التداول بين الأطراف

أعلنت قطر أن مسودة اتفاق محتملة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تُتداول حاليًا بين الأطراف المعنية، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى إعادة إطلاق المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

وبحسب التصريحات القطرية، يعمل الوسطاء في منطقة الخليج على بلورة حل مؤقت يهدف إلى تهدئة التوترات الأمنية ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة، في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين مختلف الأطراف.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المشاورات لا تزال جارية، موضحًا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد جدول زمني لاستكمال المفاوضات أو الإعلان عن تفاهم رسمي.