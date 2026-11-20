إذ تتصدر ريبيكا غرينسبان، البالغة من العمر 70 عاماً -وهي نائبة سابقة لرئيس كوستاريكا وأمينة عامة سابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)- السباق لخلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2026.قد تتولى امرأة يهودية، ولأول مرة، قيادة الأمم المتحدة.

ولم يُحدد بعد موعد دقيق للتصويت الحاسم. ومن المقرر اختيار خليفة غوتيريش قبل نهاية العام، على أن يتولى الأمين العام الجديد مهام منصبه في الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.

ووفقاً لنتائج آخر تصويت استرشادي، والتي أُعلن عنها، اليوم الجمعة، حصلت الدبلوماسية على عشرة أصوات مؤيدة -بينها ثلاثة أصوات من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن- مقابل أربعة أصوات معارضة، اثنان منها من القوى ذاتها التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وتتقدم غرينسبان على الأرجنتيني رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي حظي بثمانية أصوات مؤيدة مقابل ستة أصوات معارضة. أما كارولين رودريغيز-بيركيت، من غويانا، فقد حصلت على ستة أصوات مؤيدة وستة أصوات معارضة، في حين حصدت لانا نسيبة ، مرشحة دولة الإمارات العربية المتحدة، سبعة أصوات مؤيدة مقابل ستة أصوات معارضة.

وُلدت ريبيكا غرينسبان في كوستاريكا عام 1955، وهي تنحدر من عائلة يهودية أصلها من بولندا، فرّ أفرادها من الاضطهاد النازي. وقد درست، من بين محطات تعليمية أخرى، في الجامعة العبرية في القدس، ولا تزال تربطها علاقات عائلية بإسرائيل. وفي حال انتخابها، سيُسجَّل سابقة تاريخية مزدوجة؛ إذ لم يسبق لأي امرأة أو شخصية يهودية أن شغلت منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وهي خبيرة اقتصادية من حيث التكوين الأكاديمي، وشغلت منصب نائبة رئيس كوستاريكا في الفترة ما بين 1994 و1998، قبل أن تبدأ مسيرة مهنية دولية طويلة. تولت، من بين مناصب أخرى، إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثم الأمانة العامة الأيبيرية الأمريكية، قبل أن تتولى رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في عام 2021.

ويأتي ترشحها في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة انقسامات دبلوماسية عميقة، ونزاعات مستمرة، وصعوبات مالية. وتدعو غرينسبان إلى إصلاح المنظمة، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتحسين تمثيل الدول النامية. ورغم تقدمها، يظل انتخابها غير مؤكد. فلكي يتم ترشيح أي مرشح للجمعية العامة، يجب أن يحصل على تسعة أصوات على الأقل في مجلس الأمن، دون أن يواجه "حق النقض" (الفيتو) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة. وتُظهر نتائج عملية التصويت الأخيرة أن غرينسبان لا تزال بحاجة إلى إقناع اثنتين على الأقل من هذه القوى، التي عارضت ترشحها خلال التصويت الاسترشادي.