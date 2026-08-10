تعيين دراماتيكي جديد لقائد سابق في الحرس الثوري المقرب من خامنئي

محسن رضائي، الذي قاد الحرس الثوري الإيراني خلال حرب إيران-العراق في ثمانينيات القرن الماضي، سيكون الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز مساء أمس (الأحد) نقلاً عن متحدث باسم الرئيس الإيراني.

هذه إحدى المناصب الرئيسية في النظام الإسلامي الإيراني. المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤول عن تنسيق السياسات الأمنية والسياسة الخارجية لإيران، ويضم أعضاء من الجيش والاستخبارات، وممثلين عن الحكومة بمن فيهم ممثلون عن القائد الأعلى.

مع التعيين، يحل رضائي محل محمد باقر ذو القَدر، وهو مسؤول كبير سابق في الحرس الثوري بنفسه، الذي تولى المنصب عندما قُتل الأمين السابق للمجلس، علي لاريجاني، خلال عملية "زئير الأسد". ذو القَدر سينتقل ليكون مستشاره السياسي للزعيم الأعلى مجتبى خامنئي.

يُعتبر رضائي شخصية تكثر من التهديدات في وسائل الإعلام الإيرانية. في الأسبوع الماضي هدد قائلاً: "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي بينما الحصار مستمر إذا لم تغير الولايات المتحدة سلوكها".