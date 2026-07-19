اتصالات لتنسيق لقاء بين نتنياهو وترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

تجري ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مع البيت الأبيض بهدف تنسيق لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب التقارير، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن موعد الاجتماع، إلا أن التفاصيل يُتوقع أن تتضح خلال الأيام المقبلة.

ويرغب نتنياهو في التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والبقاء هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع، للمشاركة في مراسم تأبين السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام المقررة في 27 يوليو/تموز.