الجيش الأمريكي يعترض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الأردن
تحذير غير مسبوق ودراماتيكي: أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء في العقبة إثر "تهديد محدد وموثوق" • في وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في البحري
أعلن الجيش الأمريكي الليلة (بين السبت والأحد) أنه بدأ بموجة هجمات جديدة في إيران بهدف "معاقبة بسرعة قوات الحرس الثوري الإسلامي التي نفذت هجمات ضد الجنود الأمريكيين في الأردن"، حيث قُتل جنديان أمريكيان في هجوم صاروخي. الهجوم الإيراني يوم الجمعة، والذي قُتل فيه جنديان وجندي آخر اعتبر في عداد المفقودين، كان الرابع خلال خمسة أيام ضد أهداف أمريكية في الأردن. في وقت سابق، زعم مصدر عسكري إيراني أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة الليلة - فيجب إخلاء المطارات في دبي وأبوظبي.
اتصالات لتنسيق لقاء بين نتنياهو وترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
تجري ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مع البيت الأبيض بهدف تنسيق لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب التقارير، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن موعد الاجتماع، إلا أن التفاصيل يُتوقع أن تتضح خلال الأيام المقبلة.
ويرغب نتنياهو في التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والبقاء هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع، للمشاركة في مراسم تأبين السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام المقررة في 27 يوليو/تموز.
الجيش الأمريكي يعترض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الأردن
أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الأردن، فيما أكدت القوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ من أصل أربعة صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.
وأضاف الجيش الأردني أن عمليات الاعتراض تمت بواسطة منظومات الدفاع الجوي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الصواريخ أو الجهة التي أطلقتها.
شظايا صواريخ اعتراضية تسقط في إسرائيل بعد إطلاقات إيرانية باتجاه الأردن
سقطت شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض صاروخي داخل الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب إطلاقات صاروخية من إيران باتجاه الأردن، وفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق رصد إطلاقات من إيران باتجاه منطقة العقبة في الأردن، القريبة من الحدود الإسرائيلية، مشيراً إلى احتمال حدوث تساقط أو انزلاق لشظايا داخل الأراضي الإسرائيلية نتيجة عمليات الاعتراض.
الجيش الإسرائيلي: صواريخ اعتراضية استهدفت شظايا الصاروخ فوق الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ الاعتراضية التي أُطلقت بعد تفعيل صفارات الإنذار في الأردن لم تكن موجهة نحو الصاروخ الأصلي، بل نحو شظايا ناتجة عن عملية اعتراضه.
وأوضح الجيش، في بيان، أن عدة صواريخ اعتراضية أُطلقت للتعامل مع شظايا الاعتراض بهدف الحد من خطر سقوطها، مؤكداً أن عملية الإطلاق لم تستهدف الصاروخ الذي أُطلق في البداية، وإنما المخلفات الناتجة عن اعتراضه.
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاقات إيرانية باتجاه العقبة واحتمال وصولها إلى إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، رصد إطلاقات صاروخية من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن، محذرًا من احتمال تسلل آثار الهجوم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بسبب مسار المقذوفات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عمليات الرصد أظهرت إطلاقات باتجاه منطقة العقبة القريبة من الحدود الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع والجهات المختصة تتابع التطورات.
وأضاف الجيش أنه "قد تحدث تسريبات إلى الأراضي الإسرائيلية نتيجة لإطلاق النار"، موضحًا أنه في حال تفعيل صفارات الإنذار في جنوب البلاد، يجب على السكان الدخول إلى المناطق المحمية والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة.
ترامب يدعو لإضافة إيران إلى قانون العقوبات على روسيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على الجمهوريين في الكونغرس إدراج إيران ضمن قانون العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة جديدة تعكس تشدد واشنطن تجاه طهران.
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" أن "الجمهوريين يجب أن يضيفوا إيران إلى قانون العقوبات على روسيا"، مضيفًا أن هذه الخطوة "هي ما كان ليندسي غراهام يريد القيام به، وستحدث".
ويأتي تصريح ترامب في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار النقاش داخل واشنطن حول تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران عبر العقوبات.
وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من أبرز الداعمين لفرض إجراءات عقابية أكثر صرامة على إيران، داعيًا في مناسبات عدة إلى استخدام أدوات اقتصادية وسياسية لردع أنشطتها الإقليمية وبرنامجها العسكري.
ولم يوضح ترامب في منشوره تفاصيل إضافية حول الإطار القانوني الذي ستتم من خلاله إضافة إيران إلى قانون العقوبات على روسيا أو الجدول الزمني المحتمل لتنفيذ الخطوة.
الكويت: هجوم إيراني يستهدف محطة كهرباء وتحلية مياه مرتين خلال يومين
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تعرض إحدى منشآت توليد الكهرباء وتحلية المياه في البلاد لهجومين خلال يومين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج.
وقال الوزير في منشور عبر منصة "إكس" إن المنشأة تعرضت للاستهداف مرتين، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمل المنظومة الكهربائية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكدت الوزارة في وقت سابق أنها فعّلت خطط الطوارئ والإجراءات التشغيلية الاحترازية عقب الهجوم، بهدف حماية العاملين والمنشآت الحيوية وتقليل أي تأثير محتمل على إمدادات الكهرباء والمياه.
وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الاستهداف، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم الأضرار واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية ومنشآت تحلية المياه.
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ندين الهجوم الأمريكي على منشأة خوزستان النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء
الأردن ينفي وجود تهديدات أمنية: مطار وميناء العقبة يعملان بشكل طبيعي
نفت الحكومة الأردنية، الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات أمنية تستهدف مدينة العقبة، مؤكدة أن مطار الملك حسين الدولي والميناء البحري يواصلان عملهما بصورة طبيعية دون أي تعطيل.
وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن مطار العقبة وميناءها البحري يعملان كالمعتاد، مشددًا على أن الجهات المختصة تتابع أي مخاطر محتملة ضمن الإجراءات الأمنية الاعتيادية.
وأضاف المومني أنه لم تُسجل أي تهديدات أمنية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن السلطات الأردنية لم تصدر أي أوامر بإخلاء مطار العقبة أو الميناء، خلافًا لما جرى تداوله على بعض المنصات.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية المختصة تتعامل مع أي تطورات وفق الإجراءات المعمول بها، داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق بين المواطنين.
السفارة الأمريكية في الأردن: إخلاء مطار وميناء العقبة بسبب تهديد مُستهدف
صحيفة نيويورك تايمز: أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر يوم الجمعة، هو الرابع خلال خمسة أيام الذي يستهدف القوات الأمريكية في الأردن. وقد أسفرت الهجمات في المجمل عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات.
وبحسب شهادات عديدة في إيران، كانت الانفجارات التي وقعت في جميع أنحاء البلاد الليلة الماضية قوية للغاية، حتى بالمقارنة مع القصف الذي وقع خلال الحرب.
https://x.com/i/web/status/2078515010439872545
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"استهداف منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي": أكمل الجيش الأمريكي الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات في إيران. ووفقًا للبيان، فقد استهدفت الهجمات منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، والقدرات البحرية، ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما استهدفت الهجمات قوات الحرس الثوري التي شاركت في هجمات ضد جنود أمريكيين في الأردن.
https://x.com/i/web/status/2078401358579814628
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الجيش الأمريكي: لقد بدأنا موجة أخرى من الضربات ضد إيران والتي "تهدف إلى زيادة الإضرار بقدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي نفذت هجمات ضد أفراد عسكريين أمريكيين في الأردن الليلة الماضية".
https://x.com/i/web/status/2078605013878710482
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