اغتيال قائد شعبة الاستخبارات وقائد وحدة العمليات الخارجية للحرس الثوري

أعلن الحرس الثوري صباح اليوم (الاثنين) عن مقتل مجيد خادمي، رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، الذي تم اغتياله في هجوم بطهران، وقد عُيّن في منصبه فقط في يونيو 2025 بعد أن تم اغتيال سلفه في عملية " وثبة الأسد". وإلى جانبه، تم اغتيال أعذر باقري، قائد الوحدة 840، وهي وحدة سرية وعملياتية مسؤولة عن التخطيط وتنفيذ العمليات والاغتيالات خارج حدود إيران.

مجيد خادمي، رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني الذي تم اغتياله في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية يوم الاثنين، كان يُعتبر من أرفع المسؤولين الإيرانيين الذين بقوا على قيد الحياة.

في منشور نُشر اليوم على تلغرام، وصفه الحرس الثوري بأنه رجل "قوي للغاية ومتعلم"، معبرين عن حزنهم على وفاته وقالوا بأنه "سقط شهيدًا في الهجوم الإرهابي الغادر للعدو الأمريكي-الصهيوني... مع طلوع الفجر اليوم".

خادمي عُيِّن رئيسًا لجهاز الاستخبارات بعد أن قُتل سلفه في المنصب، محمد كاظمي، في غارات جوية في يونيو 2025 خلال عملية "وثبة الأسد" بين إيران وإسرائيل. في شهر فبراير.

واغتيل، إلى جانب تصفية قائد وحدة 840 (المسؤولة عن تنفيذ هجمات ضد اليهود والإسرائيليين في الخارج).

ما هي الوحدة 840؟

في أمان نشروا في شهر سبتمبر الماضي تقرير بروفايل عن الوحدة 840، وحسب التقرير، هذه ليست مجرد وحدة في قوة القدس بل هي التوجيه المباشر من طهران لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ويهود في العالم، مع استغلال مرتزقة محليين أحيانًا لا يعرفون حتى لصالح من يعملون.

في العام الماضي، نجح الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات تهريب أسلحة متطورة – من صواريخ وعبوات شظايا وحتى ألغام مضادة للدبابات إيرانية – كانت مخصصة للمسلحين في جنين ونابلس. العقل المدبر وراء محاولات إشعال الضفة الغربية بواسطة أسلحة تعبر الحدود السورية كانوا قادة الوحدة 840.

لم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بمصادرة الشحنات، بل هاجم أيضاً قواعد الوحدة في شرق سوريا التي كانت تُستخدم كمحطات عبور.

في عمليات سرية تم الكشف عن تفاصيلها خلال العام الماضي، القت قوات الأمن الإسرائيلية على اثنين من النشطاء الميدانيين البارزين على الأراضي السورية: زيدان الطويل ومحمد القريان. وقد أصبح الاثنان "كنزاً استخبارياً". لقد عمقت التحقيقات معهما فهم شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) لبنية الوحدة وكشفت عن أساليب تجنيدها: استغلال الضائقة الاقتصادية للسكان المحليين وتقديم الرشوة مقابل تنفيذ مهام في المنطقة العازلة.