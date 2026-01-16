البيت الأبيض: مجلس السلام بغزة سيترأسه ترامب ويضم روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، عن "تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي لغزة يضم قادة خبراء في الدبلوماسية والتنمية والاستراتيجية الاقتصادية"، مشيرا إ‘لى أن "مجلس السلام بغزة سيضم روبيو وويتكوف وكوشنر وبلير وآخرون"، واضاف"تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية"

كما تم تعيين آري لايتستون وجوش جرينباوم مستشارين كبار لمجلس السلام