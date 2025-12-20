رئيس وزراء لبنان: "المرحلة الأولى من خطة مصادرة الأسلحة جنوب الليطاني ستنتهي في غضون أيام قليلة"

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، على أن "المرحلة الأولى من خطة مصادرة الأسلحة جنوب الليطاني ستنتهي في غضون بضعة أيام"، وتابع "الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية أي إلى شمال نهر الليطاني استنادًا إلى خطة الجيش لحصر السلاح"

وقال:"من الضروري توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية"

وفي السياق نواف سلام ، اليوم السبت، مع نظيره الإيرلندي ميخائيل مارتن، الأوضاع في جنوب لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مجلس الوزراء اللبناني، في بيان اليوم، أن سلام استعرض خلال لقائه مع مارتن في بيروت، الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب. من ناحية أخرى، تفقد رئيس وزراء أيرلندا وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).