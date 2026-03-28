بعد نحو شهر من القتال ضد إيران ووكلائها الإقليميين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن"إسرائيل تعتزم توجيه ضربة قاضية للقدرات العسكرية للنظام الإيراني في غضون أيام قليلة سيكمل الجيش الإسرائيلي تدمير معظم القدرات الإنتاجية العسكرية لطهران، وهي عملية ستستغرق إعادة بنائها وقتاً طويلاً جداً".

وتتمحور هذه الاستراتيجية حول حملة ضربات موجهة ضد البنية التحتية الصناعية والنووية. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه كثّف عملياته ضد مواقع رئيسية، من بينها منشأة لإنتاج اليورانيوم، تُوصف بأنها حلقة وصل حيوية في سلسلة تصنيع الأسلحة النووية، بالإضافة إلى مفاعل أراك للماء الثقيل، الذي حاولت إيران إعادة تشغيله بعد ضربات سابقة.

وعلى الجبهة الشمالية، تتواصل العمليات البرية في لبنان، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى توسيع منطقتها الآمنة. بحسب ديفرين، فقد تم القضاء على أكثر من 850 عنصراً من حزب الله منذ بدء القتال، بعضهم كان يعمل متخفياً تحت غطاء مدني. وأشار تحديداً إلى مقتل أحد عناصر قوة رضوان، الذي وصفه بأنه "صحفي" كان يعمل كعميل استخباراتي لاستهداف المواقع الإسرائيلية.

ورغم هذه المكاسب العسكرية، لم يتجاهل المتحدث الخسائر البشرية للصراع. فقد أكد مقتل مدني إسرائيلي في تل أبيب خلال هجوم إيراني مؤخراً، كما قدم تعازيه لأسر الجنود الذين استشهدوا في جنوب لبنان.

وفي الختام، تطرق ديفرين إلى امتداد الصراع إلى جبهات أخرى، لا سيما اليمن، حيث تم اعتراض صاروخ انطلق منه صباح اليوم. وحذر الحوثيين، مؤكداً أن أي محاولة لاستهداف المدنيين الإسرائيليين ستُقابل بردٍّ حازم. واختتم قائلاً: "لدينا فرصة لتغيير الوضع جذرياً"، مشدداً على أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة والرغبة في إرساء واقع أمني دائم لإسرائيل.