القضاء الإيراني يعلن إعدام معتقل لمشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام في يناير

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت، عن إعدام رجل كان قد اعتُقل خلال احتجاجات شهر يناير بتهمة إطلاق النار على الشرطة، وذلك في إطار استمرار حملة القمع التي تشنها الجمهورية الإسلامية ضد المشاركين في المظاهرات الحاشدة المناهضة للنظام.

وذكرت السلطة القضائية أن سياوش جمشيدي خيرآبادي أطلق ما لا يقل عن ثلاث رصاصات على الشرطة في 8 يناير، وأُلقي القبض عليه بعد يومين وبحوزته مسدس في مدينة شهركرد بجنوب غرب إيران.

كما اتهمته السلطات بالتواصل مع أشخاص عبر الإنترنت لتنظيم أنشطة "مناهضة للأمن" والسعي للحصول على مقابل مادي لتنفيذ "مهمة"، دون الكشف عن الجهة التي يُزعم أنها تقف وراء ذلك.

وكانت الاحتجاجات المناهضة للنظام قد اندلعت في 28 ديسمبر 2025 بسبب المصاعب الاقتصادية، ثم توسعت لتتحول إلى مظاهرات عارمة تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.

وقد حمّلت إيران جماعات مسلحة وعناصر مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التورط في الاحتجاجات والوقوف وراء بعض أعمال العنف المصاحبة لها. وعندما سأل أحد المراسلين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر، عن إعدام النظام لمواطنين إيرانيين، اكتفى الوزير بالابتسام دون الرد على السؤال.

ونشرت إفرات لاختر، مراسلة "فوكس نيوز ديجيتال"، مقطع فيديو للواقعة على منصة "إكس"، حيث سألت عراقجي قائلة: "كيف تصفون أنفسكم بأنكم ضحايا للإرهاب بينما أعدمتم أكثر من 900 شخص من أبناء شعبكم؟"

وجاء سؤال لاختر في سياق الإشارة إلى خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اتهم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممارسة "التنمر" ضد الجمهورية الإسلامية، وزعم أن النظام كان "ضحية للإرهاب".