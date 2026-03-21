أعلنت السلطات المحلية في اسكتلندا توجيه تهمة التسلل إلى قاعدة فاسلين البحرية شديدة الحساسية في اسكتلندا، والتي تضم غواصات بريطانية نووية، إلى مواطنين إيرانيين ورومانيين. ووفقًا للشرطة الاسكتلندية، أُلقي القبض على الرجل البالغ من العمر 34 عامًا والمرأة البالغة من العمر 31 عامًا، ووُجهت إليهما التهم المتعلقة بمحاولة التسلل. ومن المقرر مثولهما أمام محكمة في دمبارتون، الاثنين الوشيك. ولم تُفصح الشرطة عن تفاصيل ملابسات الحادث، وفقًا للإجراءات القانونية المحلية.

وتُعدّ قاعدة فاسلين، المعروفة أيضًا باسم قاعدة كلايد البحرية الملكية، عنصرًا أساسيًا في منظومة الردع النووي البريطانية. وتضم القاعدة، من بين أمور أخرى، أربع غواصات مُجهزة بصواريخ ترايدنت الباليستية وغواصات هجومية نووية من طراز أستيوت.

يأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والقوى الغربية. وقد حذرت أجهزة الأمن البريطانية، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي (MI5)، مرارًا وتكرارًا من تزايد أنشطة التجسس الإيرانية على الأراضي البريطانية.

في غضون ذلك، سمحت لندن مؤخرًا للولايات المتحدة باستخدام بعض قواعدها العسكرية، بما في ذلك فيرفورد ودييغو غارسيا، لتنفيذ ما وصفته بعمليات "دفاعية" ضد أهداف إيرانية تتعلق بأمن مضيق هرمز. وقد لاقى هذا القرار انتقادات حادة من طهران. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتعريض "الأرواح البريطانية للخطر" بالسماح باستخدام هذه المنشآت. كما أكد أن إيران ستمارس "حقها في الدفاع عن النفس".

في ظل هذا المناخ المتوتر، تُبرز هذه القضية تزايد مخاطر المواجهة غير المباشرة على الأراضي الأوروبية.