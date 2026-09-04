أعلن رئيس حزب الوحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، أن حزبه سيسحب ترشيحه للانتخابات الوشيكة، بعد شهر واحد فقط من إطلاقه في أوائل أغسطس/آب المنصرم. وفي بيان رسمي أصدره اليوم، أوضح جلعاد أردان "للأسف، بعد نحو شهر من الحملة الانتخابية، يُظهر الواقع أن غالبية الشعب في الانتخابات المقبلة تسعى، قبل كل شيء، إلى حسم مسألة هوية رئيس الوزراء، وأن الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية واسعة ليست من أولويات المواطنين. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلناها، فإن الدعم الذي حظي به حزب الوحدة الذي أسسته حتى الآن لا يضمن، باحتمالية كبيرة، تجاوزه العتبة الانتخابية، كما أن إمكانية انضمامه إلى أحزاب أخرى في كتلة الوحدة لم تتبلور. لذلك، قررتُ أن حزب الوحدة لن يخوض الانتخابات المقبلة."

جاء هذا القرار بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي والاختبارات الداخلية أن الحزب ليس لديه ضمانات كافية لتجاوز العتبة الانتخابية، وذلك بعد فشل المحادثات المتقدمة التي أجراها مؤخرًا مع رئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في التوصل إلى اتفاق للترشح معًا.

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وضع أردان، مؤسس الحزب إلى جانب شخصيات مثل يولي إدلشتاين، وأليزا بلوخ، وأورين سميدجا، وحازي نحاما، في مبادئه الأساسية مطلبًا بتشكيل حكومة صهيونية واسعة النطاق وقانون تجنيد إجباري متساوٍ، حتى أنه استقطب اهتمام أعضاء الكنيست من حزب الليكود.

وفي ختام كلمته، أوضح رئيس حزب الوحدة، جلعاد أردان: "القيادة تعني أيضًا إدراك الواقع كما هو والتصرف بمسؤولية، وأعتقد أنه يجب علينا ضمان أن تؤثر أصوات ناخبينا في نتائج الانتخابات وألا تذهب سدى. اليوم، أسحب ترشيح حزب الوحدة، لكنني لن أتخلى عن التزامي العام ومسيرتي كموظف عام."