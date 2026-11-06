أجبرت تهديدات بوجود قنابل على إخلاء مكاتب وسائل الإعلام الأيرلندية الرئيسية وتعطيل البث، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأوروبية في موجة جديدة من الإنذارات التي تستهدف رحلات الركاب. حيث شهدت أوروبا، اليوم الجمعة، موجة ثالثة من التهديدات الأمنية هذا الأسبوع، والتي طالت رحلات جوية ومؤسسات إعلامية، وتعلّق بعضها بوجود قنابل. وجاءت بعد موجة مماثلة عطّلت عشرات الرحلات، أمس الخميس، واستدعت تدخل مقاتلات لمرافقة طائرات مدنية أو اعتراضها.

وكان من بين الجهات التي تم إخلاؤها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية الوطنية (RTÉ)، ومجموعة صحف "آيريش إندبندنت"، ومكاتب دبلن التي تضم محطتي "نيوز توك" و"توداي إف إم". وقالت الشرطة إنها تحقق في تهديدات استهدفت مؤسسات إعلامية في أيرلندا وأماكن أخرى في أوروبا.

وفي مقر RTÉ في دونيبروك بدبلن، غادر الموظفون المباني مع وصول الشرطة، بما في ذلك ضباط مسلحون، لإجراء عمليات تفتيش. وقامت الهيئة في البداية باستبدال البرامج المباشرة بمواد مسجلة مسبقًا قبل استئناف التغطية الإخبارية من خلال ترتيبات احتياطية.

واستأنفت "نيوز توك" البث في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد السماح للموظفين بالعودة. وقالت المذيعة كلير بيرن إن التهديد اعتُبر خدعة. وقال مراسل RTÉ إن الهيئة تلقت بريدًا إلكترونيًا قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل يدعي أن قنبلة ستنفجر في غضون 45 دقيقة.

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، إن الشرطة وقوات الدفاع تعملان على تحديد هوية المسؤولين. وأضاف أن السلطات لم تتأكد بعد ما إذا كان فردٌ أو جماعةٌ منظمةٌ وراء هذه التهديدات. وصرح نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، بأن مسؤولي الأمن وخبراء الأمن السيبراني يتعاملون مع الوضع بجدية وينسقون مع نظرائهم الأوروبيين.

كما أفادت شبكة سكاي بتلقيها تهديدًا أمنيًا، وأنها أجرت تقييمًا للوضع وتواصلت مع السلطات. وأشارت رسائل بريد إلكتروني وُجهت إلى غرف الأخبار إلى مسؤوليتها عن التهديدات الأخيرة التي استهدفت شركات الطيران، إلا أنه لم يتم التحقق من هوية المرسل أو أي صلة بين الحوادث.

في غضون ذلك، أبلغت السلطات الفرنسية عن تهديدات استهدفت أربع طائرات كانت تحلق فوق البلاد يوم الجمعة. وهبطت جميعها بسلام. وحوّلت رحلة تابعة لشركة ويز إير من براغ إلى روما مسارها إلى البندقية، حيث تم إجلاء الركاب وإجراء عمليات تفتيش أمنية. كما حققت الشرطة في الدنمارك وجمهورية التشيك في التهديدات، بينما استمر مطار كوبنهاغن في العمل بشكل طبيعي.