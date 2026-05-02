بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال من غير الواضح ما هي خطط الرئيس دونالد ترامب للمستقبل. نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (الجمعة) تفاصيل جديدة حول العرض الإيراني الجديد لوقف إطلاق النار.

وفقًا للتقرير، الوثيقة الإيرانية تتضمن إشارة إلى تسوية من جانب طهران، في محاولة لإحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنهاء الوضع الحالي الذي يضر باقتصاد البلاد.

مصادر مطلعة على التفاصيل أشارت إلى أن الأطراف لا تزال بعيدة جدًا في مواقفها بشأن القضايا الجوهرية الأكثر أهمية، مثل برنامج الصواريخ الباليستية وإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسبهم، هذه إشارة إلى أن المفاوضات ستظل متوترة.

كما ذُكر، فإن الاقتراح الإيراني الجديد يُعد خطوة نحو المتطلبات الأمريكية، إذ يتضمن اقتراحًا لمناقشة شروط طهران لفتح المضيق - بالتوازي مع التزام الولايات المتحدة بإنهاء هجماتها ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

كما هو معلوم، سبق أن طالبت إيران بإلغاء الحصار الأمريكي كشرط مسبق لاستئناف المحادثات، إلى جانب موافقتها على شروط لإنهاء الحرب، قبل إجراء مناقشات حول الإدارة المستقبلية للمضائق وبرنامجها النووي.

الاقتراح الجديد يدعو إلى إجراء مناقشة لاحقًا حول القضايا المتعلقة بملف إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، وذلك بحسب المصادر. وأضافوا: "لقد ألمحت إيران للوسطاء أنها ستكون مستعدة للجلوس للمحادثات في باكستان حتى بداية الأسبوع المقبل، إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الجديد."