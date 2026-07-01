مصدر مطلع على التفاصيل قال لـi24NEWS إن وزارة الحرب الأمريكية تستعد للعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران بكل جدية، هذا ما أعلنه مساء اليوم (الأربعاء) المراسل السياسي للقناة العبرية غي عزرئيل. وفي الوقت نفسه، تستمر المحادثات غير المباشرة في هذا الوقت في الدوحة.

وبحسب المصدر، فإن العودة إلى الصراع العسكري الكامل يتم النظر فيها في ضوء احتمال فشل المفاوضات مع إيران وعدم التوصل إلى اتفاق يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقدمه كإنجاز، مع التركيز بالطبع على تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

ألمح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل تستعد لهذا الاحتمال أيضاً، إلى جانب احتمال شن إيران هجوماً عليها في أي لحظة. وفي الوقت نفسه، طُرح خيار العودة إلى حرب شاملة مع إيران في المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، كما ذُكر، إذا ما قرر ترامب أن المسار الدبلوماسي قد استنفد جميع الوسائل.