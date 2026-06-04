قال الرئيس ترامب لمساعديه إنه لن يستأنف الحرب مع إيران إلا إذا قُتل جنود أمريكيون، وذلك حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الخميس).

ذكِر في التقرير أن تردد ترامب وتفضيله عدم إشعال الحرب من جديد قد يشيران إلى أنه سيكون مستعدًا لتحمل مواجهات أصغر على مدى أسابيع - أو حتى أشهر - لتجنّب نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

كما هو معلوم، أعلنت الولايات المتحدة أمس أن إيران أطلقت عدداً من الصواريخ الباليستية باتجاه دول مجاورة، حيث تم اعتراض بعضها بينما تفكك البعض الآخر في الجو، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ أصاب الكويت. كما أعلن القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت طائرات مسيرة إيرانية في منطقة جزيرة خشم. رغم هذه الأحداث، أوضحت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً.

تطرق ترامب مساء أمس للهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي، الذي قُتل فيه شخص، وقال إن "الأمر ليس قصة كبيرة جدًا". ووصف الرئيس الهجوم بأنه "معتدل وطبيعي في ظل وقف إطلاق النار".