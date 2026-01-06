الاحتجاجات في إيران: 35 قتيل، واعتقال أكثر من 1200 متظاهر

أفادت وكالة أسوشيتد برس صباح الثلاثاء، نقلاً عن منظمة أمريكية لحقوق الإنسان، بمقتل نحو 35 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، بينهم أربعة أطفال. كما ألقت سلطات إنفاذ القانون في البلاد القبض على أكثر من 1200 متظاهر.

في هذه الأثناء، لا تظهر الاحتجاجات في البلاد أي علامات على التوقف، واليوم انتشرت إلى 250 موقعًا في 27 محافظة من أصل 31. ووفقًا للتقارير، فإن الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ عام 2022، والتي بدأت بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا على يد الحرس الثوري بعد أن ارتدت الحجاب بطريقة غير نظامية.

من جانبه مراسل الشؤون السياسية في قناتنا العبرية غاي عزرئيل شهادة أحد أعضاء الحرس الثوري السابقين، الذي وصفها بـ"منظمة إرهابية" ودعا أفرادها للانضمام إلى الاحتجاجات، كما طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب دعم المتظاهرين.

في أعقاب اعتقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، من قبل الجيش الأمريكي، تثار التساؤلات حول ما إذا كان ترامب سيختار بالفعل التدخل أيضاً فيما يحدث في إيران واتخاذ خطوة عسكرية ضد النظام هناك، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين البلدين ضمن المحور المناهض لأمريكا.