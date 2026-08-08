أكد مسؤول رفيع في حركة حماس، اليوم السبت، أن "الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة، الذي ينص على نزع سلاحها، ودعا الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذه بالكامل" وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس: "تطالب حماس الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالامتثال للاتفاق وتنفيذه والانتقال إلى المرحلة الثانية".

يأتي هذا التطور في ظل محادثات لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - "الخطة العشرون"، والتي تتضمن نزع السلاح الكامل للمنظمات الفلسطينية، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، ونقل السلطات إلى قوة استقرار دولية وحكومة مدنية بديلة.

ومع ذلك، يثير تنفيذ المخطط مخاوف جدية في إسرائيل. حيث حذر الدكتور إيتان لاسري، الخبير في الحوكمة والاستراتيجية الجغرافية والمستشار السابق لرؤساء الوزراء، من "وجود غموض بشأن آلية التنفيذ المخاوف في إسرائيل تكمن في عملية تدريجية ينسحب فيها الجيش الإسرائيلي بينما تحتفظ حماس ببعض قدراتها العسكرية، ما سيخلق فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الأمني على الأرض."

تنعكس هذه الانقسامات أيضاً داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يدّعي وزراء بارزون أن الخطوط العريضة لا تضمن نزع السلاح الكامل، إلى جانب مطالبة حماس بنقل أسلحتها إلى "مخازن" فقط بدلاً من تدميرها. ويؤكد الدكتور لاسري على أن "المصلحة الوطنية لإسرائيل تتطلب مبادئ واضحة"، وتابع "بدون جداول زمنية واضحة، وآليات تحقق فعّالة، وضمانات أمنية ملزمة، قد يصبح وقف إطلاق النار هدنة تكتيكية تسمح لحماس بإعادة تأهيل نفسها والاستعداد للصراع القادم".