إسرائيل تعلن اغتيال قائد أمن حماس في مخيمات الوسطى بغزة.. تفاصيل العملية

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن قواتهما اغتالت في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وائل موسى خالد لداوي، الذي وصف بأنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات الوسطى.

وقال الجيش والشاباك إن جهاز الأمن الداخلي في حماس، تحت قيادة لداوي، كان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح كبار مسؤولي الحركة، بما ساهم في اتخاذ القرارات ودعم تنفيذ مخططات وعمليات ضد إسرائيل.

وأضاف البيان أن العملية جاءت ضمن جهود استهداف البنية الأمنية والعسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.