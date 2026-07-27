السعودية تعلن إحباط هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الرياض ومنشآت النفط
الجيش الأردني يؤكد: أسقطنا مُسيّرتين بأراضي المملكة • لإعطاء فرصة للمفاوضات: ترامب أجّل التصعيد مع إيران•قائد القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الوقائية ستقضي على تهديد الصواريخ الإيرانية •تحديثات
أفاد تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الاثنين) أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رفض تصعيداً مخططاً ضد إيران، وذلك لمنح فرصة للمفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن الرئيس نفى وجود مشكلة في السلاح الأمريكي قائلاً: "لدينا أكثر مما نحتاج إليه". الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرتين مسيرتين تم رصدهما عند الحدود مع الأردن، ومصدر الإطلاق قيد التحقيق. وأضاف الجيش الأردني أنه اعترض طائرتين مسيرتين داخل أراضي المملكة.
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إسرائيل تعلن اغتيال قائد أمن حماس في مخيمات الوسطى بغزة.. تفاصيل العملية
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن قواتهما اغتالت في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وائل موسى خالد لداوي، الذي وصف بأنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات الوسطى.
وقال الجيش والشاباك إن جهاز الأمن الداخلي في حماس، تحت قيادة لداوي، كان يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح كبار مسؤولي الحركة، بما ساهم في اتخاذ القرارات ودعم تنفيذ مخططات وعمليات ضد إسرائيل.
وأضاف البيان أن العملية جاءت ضمن جهود استهداف البنية الأمنية والعسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.
السعودية تعلن إحباط هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الرياض ومنشآت النفط
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي في المملكة اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عدة طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض.
وقالت الوزارة إن "هذه المحاولات الإرهابية مصدرها الأراضي العراقية"، واتهمت "الميليشيات العراقية الموالية لإيران" بالوقوف وراء إطلاق الطائرات المسيّرة.
ولم تذكر السلطات السعودية تفاصيل إضافية حول الأضرار أو الجهة التي أطلقت المسيّرات، فيما تأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من امتداد المواجهات إلى دول الخليج.
وصل مواطنان إسرائيليان إلى منطقة الشيخون وعبروا الحدود إلى الأراضي السورية. عثرت قوة من الجيش الإسرائيلي على المواطنين، وعملت على إعادتهما إلى إسرائيل، ثم ألقت القبض عليهما. سيتم تسليم المواطنين المحتجزين إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية.
رد الجيش الإسرائيلي بشدة، قائلاً: "يجب على أجهزة إنفاذ القانون تقديم المتورطين إلى العدالة، لمنع هؤلاء المواطنين من تكرار هذا الفعل، الذي يُعد جريمة جنائية، مراراً وتكراراً".
قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، علي جهانشاهي: "سنقف بحزم في وجه أي عدوان أو تهديد حتى آخر قطرة من دمائنا. ولن تتخلى القوات المسلحة الإيرانية أبداً عن الدفاع عن الوطن ومبادئ الثورة الإسلامية".
الجيش الأردني يؤكد: اعترضنا طائرتين مسيرتين داخل أراضي البلاد
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا نجري حالياً أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرتين مسيرتين تم رصدهما على الحدود الأردنية، ويجري التحقيق في مصدر إطلاقهما.
ينفي ترامب وجود مشكلة نقص في الذخيرة، قائلاً لصحيفة وول ستريت جورنال: "لدينا ذخيرة أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه".
أفاد تقرير بأن ترامب كان يخطط لشن هجوم واسع النطاق على إيران، كان من المفترض أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين. إلا أنه أرجأ تصعيدًا كبيرًا للحملة وسط جهود دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز ومخاوف بشأن نقص الذخيرة الأمريكية.
تقرير إيراني: ست سفن حاولت عبور مضيق هرمز وأُعيدت إلى الخليج العربي
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع على الحادثة أن ست سفن حاولت، قبل ساعات، عبور ممر وصفته طهران بأنه "غير قانوني" في جنوب مضيق هرمز، وذلك بعد تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع فيها عمداً، وبمساعدة من الجيش الأمريكي. ويزعم المصدر الإيراني أن إحدى السفن كانت متورطة في الحادث، بينما أُعيدت السفن الخمس المتبقية إلى الخليج العربي تحت السيطرة الإيرانية.
مصدر عراقي: إسقاط طائرة مسيرة في أربيل دون وقوع إصابات
أفاد مصدر أمني عراقي لشبكة الحدث أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت بنجاح طائرة مسيرة رُصدت قرب مطار أربيل. وبحسب التقرير، لم تُسجّل أي إصابات أو أضرار مادية
تقرير إيراني: هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في العراق
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن الانفجارات التي سُمعت ليلاً في أربيل، بإقليم كردستان العراق، ناجمة عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.
https://x.com/i/web/status/2081571969024114916
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قائد القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الاستباقية ستُحيد التهديد الصاروخي الإيراني
يعتقد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، أن واشنطن قادرة على التعامل مع مخزونها المحدود من صواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يُقدّر كوبر أن زيادة الضربات الأمريكية في المنطقة - في حال الموافقة عليها - ستُلحق ضررًا استباقيًا بقدرة إيران على شنّ وابل صاروخي واسع النطاق.