إيران لم ترد بعد على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار، لكن بناءً على ما هو معروف حتى الآن - هناك أسباب كثيرة تدعو للقلق في إسرائيل من هذا الاتفاق إذا تم قبوله.

المراسل السياسي غاي عزرئيل نقل هذا المساء (الخميس) تحذيرًا من مصدر دبلوماسي غربي رفيع، مفاده أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخطئان في تقديراتهما لقدرة الشعب والنظام الإيراني على مواجهة التحديات الاقتصادية والصعوبات الحالية.

وهو يدعي أن طهران قادرة على الصمود لفترة طويلة أخرى حتى التوصل إلى اتفاق،والذي كما هو من المتوقع أن يفيدها كثيرًا اقتصاديًا - ويشمل، بدرجة عالية من اليقين، تخفيفًا كبيرًا وشاملًا للعقوبات.

يوضح ويحذر المصدر الغربي أن "المفاوضات الأمريكية تتركز فقط على قضيتين - فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي، ولا تتطرق إطلاقًا إلى الصواريخ الباليستية والوكلاء الإيرانيين". في الواقع، هذان هدفان مركزيان حددتهما إسرائيل كأهداف للحرب، وحاليًا يبقيان خارج اللعبة تمامًا.

كما ذُكر، الاقتراح المعني يشمل ثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى - إنهاء الحرب. في المرحلة الثانية، فتح مضيق هرمز، وفي المرحلة الثالثة - 30 يومًا من المفاوضات حول القضايا المتبقية.

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر أمس أن إسرائيل منسقة مع الولايات المتحدة، وأن تخصيب اليورانيوم في إيران سيتوقف - والمادة التي تم تخصيبها بالفعل سيتم إخراجه من البلاد. حتى لو تم قبول هذين المطلبين - هذا الاقتراح ناقص ويثير الكثير من القلق في إسرائيل.

أولاً - في هذه المرحلة لا يوجد أي اهتمام علني بمعالجة برنامج الصواريخ وبتمويل وكلاء إيران، وهي قضايا تُؤجَّل إلى موعد لاحق بعد الإعلان عن انتهاء الحرب. احتمالية موافقتها ضئيلة جدًا.

علاوة على ذلك، سيشمل كل اتفاق من هذا النوع أيضًا تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة بقيمة مليارات الدولارات. الخشية الواقعية هي أن إيران ستستخدم هذه الأموال لمواصلة أنشطتها العدائية. إلى جانب ذلك، قدمت إيران مطلبًا إضافيًا لن يكون مقبولاً بالنسبة لإسرائيل - إنهاء الحرب على باقي الجبهات - في حين أن تهديدات حزب الله وكذلك حماس لم تُحل بعد بشكل نهائي.