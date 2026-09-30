نشر أول: ألغى رئيس الأركان، الفريق أيال زمير، اليوم (الأربعاء) زيارته المخططة إلى الولايات المتحدة، على خلفية رفع حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي والوضع الأمني الحساس، بحسب ما أفاد به المعلق العسكري لقناة i24NEWS العبرية، يوسي يهوشواع.

تم اتخاذ قرار إلغاء الرحلة في القيادة العسكرية العليا أيضا قبل تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس بشأن التهديدات على إسرائيل، حين أوضح مسؤول كبير في الجيش بشكل قاطع خلفية الخطوة وقال: "لا يمكن رفع جهوزية الجيش والسفر إلى الخارج".

في إطار الزيارة الرسمية إلى واشنطن، كان من المقرر أن يعقد زامير سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع رئيس الأركان الأميركي ومع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM).

المحادثات كان من المفترض أن تتناول التنسيق الأمني المشترك والاستعداد للتطورات في المنطقة، إلا أن حالة التأهب القصوى التي أُعلنت في الوحدات العملياتية للجيش والحاجة لإدارة محكمة لجاهزية القوات على الأرض حسمت بأن في الوقت الحالي يجب على رئيس الأركان البقاء في إسرائيل.

يأتي القرار في الجيش على خلفية التوتر الأمني والسياسي المتصاعد في الساعات الأخيرة، بعد أن ادعى نتنياهو أمس خلال زيارة لقاعدة تل نوف أن "هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا مع اقتراب الانتخابات"، وأرسل رسالة مفادها أن "ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت".

أدى البيان إلى اجتماع ليلي لتحديث الوضع الأمني بين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، الذي زعم لاحقًا أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة على أهبة الاستعداد للانتخابات، ولا داعي لإثارة الذعر بين الناس". وبينما تصادمت الأحزاب في الساحة السياسية حول توقيت التحذيرات، ترجمت القيادة العسكرية تقييمها للوضع إلى حالة تأهب قصوى فعلية، مما أدى إلى إلغاء رحلة رئيس الأركان.