الدعم السري للجيش الأمريكي: إسرائيل منخرطة في صياغة أهداف الضربات في إيران

الحوار الإسرائيلي مع واشنطن وخاصة مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يتزايد في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل التصعيد والهجمات الأمريكية في إيران، كما نشر المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل هذا المساء (الخميس).

علمت i24NEWS أن الحوار يشمل، من بين أمور أخرى، محادثات على مستويات رفيعة ومن شعبة الاستخبارات. كما عُلم أن إسرائيل لا تتابع فقط النوايا والخطط الأمريكية، بل تشارك أيضاً المعلومات الاستخباراتية والتوصيات حول الأهداف والغايات للهجوم.

في إسرائيل يقولون: "نحن مستعدون لكل احتمال والوضع متفجر". ويشيرون أيضاً في هذا السياق إلى مدى سرعة استعداد إسرائيل للرد على إطلاق النار من إيران بداية الأسبوع. كل ذلك في حين أن إسرائيل، بالطبع، دفعت نحو العودة للقتال منذ بداية وقف إطلاق النار.

على الأقل في هذه المرحلة، لا يزال الأمريكيون يأملون في مرونة إيرانية تؤدي إلى اتفاق، بينما في إسرائيل يسود التشكيك ويستعدون للرد وفقاً للتطورات.

وفي غضون ذلك، حالة التأهب في إسرائيل مرتفعة، وذلك في ظل استمرار الهجمات الأمريكية في إيران، ومع الاستعداد لاحتمال تصعيد يشمل أيضاً توسيع إطلاق النار الإيراني، ليس فقط نحو دول الخليج، بل أيضاً نحو إسرائيل، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي أيضاً إلى هجوم مضاد إسرائيلي.

بالتوازي، مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عاميخاي شتاين أفاد بأن الهجمات الأمريكية تتقدم حالياً في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

هاجم الجيش الأمريكي، وسيهاجم أيضًا، أهدافًا عسكرية واسعة في المضائق، لمنع الإيرانيين من القدرة على تهديد السفن التي تمر عبر المضائق. وهكذا، في الواقع، يحاول ترامب تحقيق أحد أهداف العملية - وهو الهدف الذي حاول في البداية تحقيقه من خلال الدبلوماسية.

نؤكد أن معنى ذلك ليس أن الهجمات لن تتوسع، لكن العديد منها حتى الآن كانت ضد أهداف على سواحل الخليج العربي. مصادر أميركية لـi24NEWS: "ترامب اتخذ قرارًا - من الآن فصاعدًا المفاوضات ستكون تحت النار".