فانس عن ضربة حفل الزفاف في إيران: نحقق بما حدث ونستخلص الدروس

قال نائب رئيس الولايات المتحدة، جي دي فانس، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة تحقق في هجوم أصاب حفل زفاف في إيران في بداية الأسبوع. أظهر تحليل نُشر بواسطة رويترز أن الهجوم على الأرجح نجم عن إصابة مباشرة بسلاح أمريكي.

الولايات المتحدة لم تتحمل المسؤولية عن الحادث الذي أفادت التقارير في إيران بأنه أودى بحياة خمسة أشخاص، لكن فانس قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تدرس الحدث. وقال: "نحن نحقق في الأمر، لأنه من الواضح أنه يهمنا. نريد أن نعرف".

"هذا فرق كبير بيننا وبين إيران - عندما يرتكب جيشنا أخطاء، فإنه يتعلم منها ويحاول أن يتحسن ويستخلص منها الدروس"، أضاف فانْس. كما أعلن الجيش الأمريكي أنه على علم بالتقارير الإيرانية، لكنه شدد على أنه "لا يستهدف المدنيين إطلاقًا".