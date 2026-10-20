7 قتلى في قطاع غزة، بينهم أكرم ياسين، مسؤول ملف العمليات في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس
تقرير: وزير الحرب الأمريكي يلتقي نتنياهو في "عوڤداه"، ويأتي ذلك بعد أن تحدث نتنياهو مع ترامب حول إمكانية تجديد الحرب مع إيران •نائب ترامب جي. دي. فانس رفض التعبير عن دعمه لنتنياهو في الانتخابات
أخبار في الوقت الحقيقي، 26.10.20: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات جارية وعناوين رئيسية.
على جدول الأعمال: ذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغست، التقى أمس (الإثنين) مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة عوفدا، خلال زيارته لإسرائيل. نائب الرئيس الأمريكي، جي.دي. فانس، رفض التعبير عن دعم لنتنياهو في الانتخابات القادمة
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7 قتلى في قطاع غزة حتى هذه اللحظة من أبرزهم أكرم ياسين مسؤول ملف العمليات في جهاز الأمن العام لحركة حماس أحد أهم الأجهزة الأمنية التابعة للمستوى السياسي والعسكري (ضياء حسن)
زامير: دروس 7 أكتوبر تفرض منع تكرار الإخفاق وتعزيز الجاهزية على جميع الجبهات
زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تدريبًا لهيئات القيادة في فرقة غزة، صُمّم استنادًا إلى الاستنتاجات والدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشمل محاكاة سيناريوهات دفاعية وهجومية تهدف إلى حسم المعركة ضد العدو.
وقال زامير إن دروس السابع من أكتوبر ستظل حاضرة في عمل فرقة غزة والجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تفرض ضرورة ضمان عدم تكرار إخفاق مماثل مستقبلًا.
وأضاف أن الجيش عزز المنظومة الدفاعية وزاد قواته في مختلف الجبهات، مشيرًا إلى أن مستوى التأهب والاستعداد مرتفع، وأن الهدف هو إحباط أي تهديد مسبقًا، وضمان إجراء الانتخابات الديمقراطية من دون تأثير خارجي.
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بتوجيه من الشاباك، اعتقلت وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية، الليلة، مطلوبًا للاشتباه بتورطه في أنشطة مسلحة، خلال عملية في قرية دان قرب جنين.
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أفادت تقارير فلسطينية بإضرام مستوطنين النار في مبنى ونصب تذكاري في قرية برقا بمحافظة رام الله، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادثة، إلى جانب بلاغات عن وقوع احتكاكات في قرية عين يبرود بمنطقة رام الله.
شنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» غارات جوية في أنحاء قطاع غزة، أسفرت عن تدمير ثلاثة مستودعات للأسلحة قال الجيش إنها كانت تُستخدم من قبل الجناح العسكري لحركة حماس.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، احتوت المستودعات على عشرات الوسائل القتالية، من بينها قذائف «آر بي جي»، وقواذف صواريخ، وصواريخ، وبنادق من طراز كلاشنيكوف، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى.
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قال جيه دي فانس عن إيران: "قد ينتهي هذا الأمر بسرعة كبيرة إذا قرر ترامب الاستسلام والسماح للإيرانيين بالسيطرة على إمدادات النفط العالمية. لا أعتقد أن هناك أي أمريكي يرغب حقاً في أن يفعل ذلك."
رفض نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التعبير عن دعمه لنتنياهو في الانتخابات المقبلة قائلاً: "أنا أدعم المرشحين الأمريكيين، ولا أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".
أفاد موقع أكسيوس الإخباري أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيسيث التقى رئيس الوزراء نتنياهو أمس في زيارة غير معلنة، وفقًا لمصادر مطلعة. وذكر التقرير أن الاجتماع مع نتنياهو عُقد في قاعدة عوفدا الجوية جنوب إسرائيل، حيث تتمركز طائرات مقاتلة ووحدات تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي، وقد زار هيسيث جنودًا أمريكيين هناك.