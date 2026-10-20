زامير: دروس 7 أكتوبر تفرض منع تكرار الإخفاق وتعزيز الجاهزية على جميع الجبهات

زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تدريبًا لهيئات القيادة في فرقة غزة، صُمّم استنادًا إلى الاستنتاجات والدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشمل محاكاة سيناريوهات دفاعية وهجومية تهدف إلى حسم المعركة ضد العدو.

وقال زامير إن دروس السابع من أكتوبر ستظل حاضرة في عمل فرقة غزة والجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تفرض ضرورة ضمان عدم تكرار إخفاق مماثل مستقبلًا.

وأضاف أن الجيش عزز المنظومة الدفاعية وزاد قواته في مختلف الجبهات، مشيرًا إلى أن مستوى التأهب والاستعداد مرتفع، وأن الهدف هو إحباط أي تهديد مسبقًا، وضمان إجراء الانتخابات الديمقراطية من دون تأثير خارجي.