قال وزير الأمن يسرائيل كاتس في تقييم أولي للوضع: "ستستمر هذه العملية طالما دعت الحاجة، ولن تتوقف لحظة قبل تحقيق الأهداف. إن اغتيال خامنئي نقطة تحول، ونأمل جميعاً أن تؤدي هذه العملية أيضاً إلى الهدف المنشود، وهو أن يتمكن الشعب الإيراني من القضاء على هذا النظام لنفسه، من أجلنا ومن أجل العالم أجمع".