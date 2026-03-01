الجيش الإسرائيلي يهاجم طائرتين مقاتلتين إيرانيتين على مدرج الإقلاع
نتنياهو ينشر على منصة X رسالة بالفارسية للشعب الإيراني • بوتين عن اغتيال خامنئي: "جريمة قتل تنتهك جميع معايير الأخلاقيات" • الجيش الإسرائيلي يشن هجمات بطهران وانطلاق رشقات ضد اسرائيل
الحرب بين إسرائيل وطهران، اليوم الثاني: ايران تعلن الحداد 40 يوما على مقتل خامنئي، صرّح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) بأنه "تم اغتيال 40 مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى بنفس الوقت في اليوم الأول من الهجوم - ونحن نعمل على إزالة تهديد وجودي". في الوقت نفسه، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نداءً باللغة الفارسية إلى الشعب الإيراني في العاشر من الشهر. وأدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اغتيال خامنئي قائلاً: "جريمة قتل بشعة تنتهك جميع معايير الأخلاق الإنسانية". كما اصاب صاروخ في بيت شيمش مبنى.
مشاورات أمنية محدودة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديدي برنيا
قال وزير الأمن يسرائيل كاتس في تقييم أولي للوضع: "ستستمر هذه العملية طالما دعت الحاجة، ولن تتوقف لحظة قبل تحقيق الأهداف. إن اغتيال خامنئي نقطة تحول، ونأمل جميعاً أن تؤدي هذه العملية أيضاً إلى الهدف المنشود، وهو أن يتمكن الشعب الإيراني من القضاء على هذا النظام لنفسه، من أجلنا ومن أجل العالم أجمع".
هاجم سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين مقاتلتين من طراز إف-5 وإف-4 كانتا تستعدان للإقلاع، تابعتين للنظام الإيراني، في مطار تبريز غرب إيران
20 جريح بينهم 3 حالات حرجة في إصابة مباشرة لمبنى في بيت شيمش قرب القدس