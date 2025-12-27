دبلوماسي صومالي لـ i24NEWS: "اعتراف إسرائيل بصوماليلاند قد يشجع إيران على شن عمليات في المنطقة"

قال دبلوماسي صومالي لقناة i24NEWS، اليوم السبت، إنه يعتقد أن "اعتراف إسرائيل بصوماليلاند قد يُنظر إليه من قبل جهات مثل إيران والحوثيين وتنظيم ’داعش’ وحركة الشباب على أنه استفزاز مُستهدف، مما قد يشجعهم على شن عمليات في المنطقة"، وأضاف"على الرغم من أن صوماليلاند حافظت تاريخياً على استقرار نسبي، إلا أن مدناً مثل هرجيسا ومدينة بارباروسا الساحلية قد تواجه اهتماماً متزايداً من هذه الجهات"، مشيراً إلى أن "أي نشر متسرع للقوات الإسرائيلية في المنطقة غير مُستحسن، لما قد ينطوي عليه من مخاطر عالية نظراً لقربها من صنعاء".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الحوثيين قادرون على إطلاق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى"، كما أشار إلى "وجود تنظيم داعش في منطقة بصوماليلاند ينبغي على البعثات الدبلوماسية ومكاتب الاتصال، بما في ذلك تلك التابعة لتركيا وقطر والإمارات والأمم المتحدة، مراجعة وتعزيز تدابيرها الأمنية بشكل فعال للتخفيف من أي مخاطر ناشئة."