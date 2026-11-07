تهديدات إيرانية: الولايات المتحدة تضع سفاراتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية جديدة لعدد من بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، لا سيما في القدس، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين. وتدعو هذه التحذيرات، التي صدرت في الفترة ما بين الجمعة 6 والسبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمالية تدهور سريع في الوضع الأمني. وتشير واشنطن، على وجه الخصوص، إلى مخاطر محتملة تشمل إغلاق المجال الجوي، وإلغاء الرحلات الجوية، واضطراب حركة التنقل في المنطقة.

وفي القدس، توصي السفارة الأمريكية رعاياها بتحديد مواقع الملاجئ القريبة، وتحميل تطبيق "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلي، الذي يبث تنبيهات في حال إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة. ومع ذلك، تواصل الأقسام القنصلية عملها بشكل طبيعي.

وتأتي هذه التدابير في أعقاب تحذير مثير للقلق بشكل خاص صادر عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ففي مذكرة مؤرخة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول وموجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أكد مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، أن إيران كثفت بشكل ملحوظ جهودها لاستهداف الأمريكيين في الخارج.

ووفقاً لهذه الوثيقة -التي كشف عنها موقع "أكسيوس" (Axios) وأكدتها وكالة "رويترز" وشبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News)- فإن بعض مخططات الاغتيال قد تكون وصلت إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم. ومع ذلك، لم يتم الكشف علناً عن أسماء المستهدفين أو توقيتات محددة. وفي مواجهة هذه التهديدات، عمدت واشنطن بالفعل إلى تقليص عدد موظفيها الدبلوماسيين في عدة دول، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث صدرت أوامر للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البعثات الأمريكية.