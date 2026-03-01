هل يمنح الضوء الأخضر السعودي للجيش بداية تصعيد جديد ضد إيران؟

في أعقاب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في عملية مشتركة أمريكية–إسرائيلية، تصاعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى مستويات غير مسبوقة. وأفادت شبكة CNN أن المملكة العربية السعودية تتخذ استعدادات للرد العسكري في حال واصلت إيران هجماتها على الأراضي السعودية.

وذكرت الشبكة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منح الجيش "إذنًا مبدئيًا" لاستخدام القوة ضد إيران في حالة تكرار أي هجمات، مؤكدًا أن حماية أراضي المملكة وسكانها تأتي في صدارة الأولويات.

وأشار التقرير إلى أن إيران نفذت مؤخرًا عدة هجمات باتجاه الأراضي السعودية، وتم رصد اعتراضات صاروخية في سماء العاصمة الرياض قرب قاعدة عسكرية شمالية، وفي المناطق الشرقية القريبة من الخليج العربي. ووصفت الرياض هذه الهجمات بأنها "أعمال تهديدية وفاقدة للمنطق"، مؤكدين أن الممرات الجوية السعودية لم تُستخدم في الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي على إيران.

ويأتي هذا الإجراء السعودي في إطار تحرك دبلوماسي أوسع، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أن ولي العهد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي منح المملكة "دعمًا كاملًا" للخطوات التي ستتخذها في مواجهة أي تهديد إيراني. كما تواصل الأمير محمد بن سلمان مع قادة قطر، البحرين، والإمارات لتقديم تطمينات بشأن أمن دول الخليج وموقف السعودية في مواجهة التصعيد الإيراني.

تُظهر التطورات الأخيرة تغيرًا جذريًا في الديناميكيات الإقليمية، حيث دفعت التصرفات الإيرانية دول الخليج من مجرد مراقبة الصراع الإسرائيلي–الأمريكي من الجانب، إلى أن تصبح مشاركين محتملين في المواجهة.