شنت إسرائيل والولايات المتحدة السبت هجوماً مشتركاً على إيران، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى جانب عشرات من قادته الذين كانوا قد وصلوا إلى المجمع الرئاسي في طهران. واليوم (الخميس)، نشرت صحيفة نيويورك بوست تفاصيل الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل للقضاء على الزعيم الإيراني.

وفقًا للتقرير، الحديث يدور بصاروخ باليستي قوي يُدعى "درور كحول"(طائر الدوري الأزرق). حيث يدور الحديث عن صاروخ يمكنه الطيران لمسافة حوالي 2000 كيلومتر، ويغادر الغلاف الجوي قبل أن يسقط مرة أخرى إلى الأرض ويطير ويهبط بقوة هائلة على الهدف.

قدرة الصاروخ على الخروج إلى خارج الغلاف الجوي تجعله غير قابل للاعتراض. يوم السبت الماضي، أُطلق الصاروخ من طائرة F-15 تابعة لسلاح الجو، وهبط بعد حوالي ساعتين في مقر القائد المُغتال في طهران، مع حوالي 30 ذخيرة إضافية.

وفقًا لمصادر إسرائيلية، كانت شدة الانفجار من الهجوم في طهران قوية جدًا – لدرجة أنه تم العثور على بقاياه في غرب العراق.