مصدر أمريكي قال اليوم (الأربعاء) لـ i24NEWS إن "الهجمات في إيران توسعت، وعدد الأهداف زاد بشكل ملحوظ". ومع ذلك، بحسب قوله، لم يطرأ تغيير على أنواع الأهداف - أي أن الأهداف كانت ولا تزال تهدف إلى تمكين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كمثال على توسيع الهجمات، شهدنا اليوم، لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، هجومًا واسع النطاق في وضح النهار ضد أهداف إيرانية – في حين أن الهجمات حتى الآن نُفذت فقط خلال ساعات الليل. ووفقًا للمصدر، فإن القوات تعمل الآن على مدار الساعة، ولذلك من المحتمل أن تصبح الهجمات التي نُفذت خلال ساعات النهار نمطًا للعمل أيضًا في الفترة القريبة المقبلة.

بالتوازي، الرئيس ترامب يجري مناقشات حول مسألة توسيع الهجوم على إيران لتشمل أنواعًا إضافية من الأهداف. سمعناه الليلة، في مقابلة مع شبكة فوكس، يتطرق إلى إمكانية أن نرى في المستقبل هجمات أيضًا ضد جسور وضد بنى تحتية.

قال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية في مقابلة مع عميحاي شتاين: "حتى الان، هدف الولايات المتحدة في إيران لم يتغير". وأضاف أيضًا: "نحن نهاجم أهدافًا عسكرية استخدمتها إيران لمهاجمة مدنيين أبرياء يمرون عبر مضيق هرمز".

"غاراتنا تهدف إلى مواصلة تقليص القدرة العسكرية لإيران. حتى الآن، بعد 17 ساعة من التنفيذ، قمنا بالفعل بتحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا كسر الحصار"، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية.