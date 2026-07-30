رويترز: الحوثيون هاجموا السعودية من الأراضي العراقية

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين إقليميين، بأن جماعة الحوثي في اليمن نفذت خلال الأسبوع الجاري هجومًا استهدف منشآت نفطية في شرق المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة موالية لإيران.

وبحسب المصادر، استندت هذه التقديرات إلى تقييمات أمنية سعودية وشركاء إقليميين، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت منشآت تقع في المنطقة التي تُعد المركز الرئيسي لإنتاج النفط الخام في المملكة.

وأضافت المصادر أن الهجوم دفع السعودية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى تنفيذ غارات داخل الأراضي العراقية استهدفت مواقع مرتبطة بالفصائل الموالية لإيران.

ووفقًا لتقارير متداولة، أسفرت الضربات عن مقتل نحو 20 مستشارًا من الحرس الثوري الإيراني، إلا أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من بغداد أو طهران بشأن هذه الحصيلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران والجماعات المتحالفة معها من جهة أخرى، وسط مخاوف من امتداد التصعيد إلى جبهات جديدة في المنطقة.