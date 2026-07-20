فرنسا تكشف: إيران اعتقلت اثنين من موظفي سفارتنا في طهران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بَرو، اليوم (الاثنين) أن موظفَين في السفارة الفرنسية في إيران "تعرضا لعمل ترهيب شديد للغاية من قبل أجهزة الأمن الإيرانية، في انتهاك صارخ لحصانتهم الدبلوماسية". وكتب بَرو: "بعد أن تم اعتقالهم بدون سبب، احتُجزوا لعدة ساعات، وتم التحقيق معهم، وفي إحدى الحالات حتى تم الاعتداء عليهم جسدياً. أخيراً تمكنوا من العودة إلى السفارة. وهم الآن هناك بأمان، في انتظار عودتهم إلى فرنسا خلال الساعات القادمة".

"هذا الهجوم صادم أكثر بالنظر إلى أن هذين العضوين من الطاقم يشاركان في برامجنا التي تدعم المجتمع المدني، وخاصة الفنانين والعلماء الإيرانيين"، كتب وزير الخارجية الفرنسي، "لقد أشدت بشجاعتهما أثناء أداء مهمتهما، التي تضع فرنسا في طليعة الدعم للشعب الإيراني، وهو دعم لن نتخلى عنه".

"أبلغتُ وزير الخارجية الإيراني أن هذا الهجوم الخطير وغير المقبول على سلامة عملائنا لا يمكن أن يبقى دون عقاب"، كتب.