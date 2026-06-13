مسؤولون إسرائيليون: مخاوف جدية في ضوء تفاصيل الاتفاق الناشئ مع إيران

في ظل التقارير التي تُشير إلى إحراز تقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وتصريح ترامب بأن الاتفاق سيُوقع غدًا الأحد، تُوضح إسرائيل أن "الاتفاق لا يتضمن إجابات واضحة بشأن معالجة اليورانيوم المخصب، ولا يتضمن آلية تنفيذ واضحة لوقف تمويل إيران للجماعات العدائية في جميع أنحاء العالم. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ الاتفاق بمثابة ضخّ موارد هائلة في النظام، ما يُساهم في الحفاظ عليه، بل وتقويته، بدلًا من تهيئة الظروف اللازمة لإسقاطه".

وأعرب ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين لقناة i24NEWS عن قلقهم البالغ إزاء تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران. وتتمحور مخاوفهم حول سلسلة من نقاط الضعف الرئيسية والتساؤلات التي لم تُجب عليها، بما في ذلك مليارات الدولارات المتوقع تدفقها إلى خزائن النظام. ويخشون، بدلاً من أن يُمهد الاتفاق الطريق لانهياره في نهاية المطاف، أن يُتيح للنظام ليس فقط البقاء، بل الخروج منه أقوى. وتشمل المخاوف الإضافية التفاهمات المُعلنة بشأن إدراج لبنان في إطار الاتفاق، واحتمالية فرض قيود كبيرة على حرية إسرائيل في التحرك ضد حزب الله.

وفي السياق يُشير المسؤولون إلى أن الأمريكيين يعتمدون في الاتفاق المرتقب على تغيير سلوك الإيرانيين، وهو أمرٌ إشكالي بحد ذاته، كما أنهم مستاؤون من تضمينه تجميدًا للحملة ضد حزب الله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، مساء اليوم السبت، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق النووي مع إيران من المقرر توقيعه غدًا الأخد، وبعدها يُتوقع فتح مضيق هرمز". وأضاف "سنجمع اليورانيوم المدفون في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، ومن المرجح أن تُختتم المحادثات خلال 24 ساعة". وقد شارك ترامب تصريحات شريف في منشور، لكن الإيرانيين نفوا ذلك قائلين: "لن يتم توقيع مذكرة التفاهم غدًا، ولا نستبعد أن يتم ذلك في الأيام المقبلة".

كما أضافت وزارة الخارجية الإيرانية أن "مذكرة التفاهم لا تتناول الملف النووي في هذه المرحلة"، وقالت إن التركيز سينصب على إنهاء الحرب - بما في ذلك في لبنان - والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. نقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن الوفد الإيراني لا يعتزم السفر إلى باكستان أو جنيف في الأيام المقبلة، بينما أفادت صحيفة الأحمد بأن فريق التفاوض الإيراني، الذي يضم وزير الخارجية عراقجي، سيصل إلى باكستان غدًا للإشراف على استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة الإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران. وأضاف المسؤول: "نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق مع إيران. إنه اتفاق قوي". وأشار إلى أنه مع فتح مضيق هرمز، سيشارك الأمريكيون في إزالة الألغام، وقد تشارك دول مجموعة السبع أيضًا في هذه المهمة.